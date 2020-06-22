抓不怕！ 非法業者收垃圾隨意棄置新北街頭

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聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北環保局今第4度查獲一名陳姓非法業者，已扣留清除機具並依違反廢棄物清理法移送地檢偵辦。圖／新北環保局提供
新北環保局今第4度查獲一名陳姓非法業者，已扣留清除機具並依違反廢棄物清理法移送地檢偵辦。圖／新北環保局提供

新北環保局今第4度查獲一名陳姓非法業者，以小貨車載運社區、小吃店家及菜市場產生的垃圾，並隨意丟棄於路邊，環保局指出，已扣留清除機具並依違反廢棄物清理法移送地檢偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，可併科1500萬元以下罰金。

環保局說，陳姓非法業者未向新北市政府申請廢棄物清除處理許可文件，卻非法收受垃圾進行清除，以小貨車載送垃圾都棄置在中和、新莊、土城等地，多次移送法辦仍不悔改多次非法丟棄，造成環境問題，也是清潔隊耗費人力清理。

環保局表示，本次鎖定業者以往犯案地點，並連續幾天夜間蹲點，今凌晨再度抓到該名陳姓業者非法棄置垃圾，且陳還以聘雇他人方式教唆非法棄置，今逮到後再度送辦。

不過該名陳姓業者多次遭抓仍不知悔改，環保局說，這次依違反廢棄物清理法第41條規定告發，並扣留其清除機具，避免再度犯案，另外委託陳姓非法業者的小吃店、社區與菜市場恐怕也涉及違法，將會持續追查。

新北環保局今第4度查獲一名陳姓非法業者，以小貨車載運社區、小吃店家及菜市場產生的垃圾，並隨意丟棄於路邊。圖／新北環保局提供
新北環保局今第4度查獲一名陳姓非法業者，以小貨車載運社區、小吃店家及菜市場產生的垃圾，並隨意丟棄於路邊。圖／新北環保局提供
新北環保局今第4度查獲一名陳姓非法業者，已扣留清除機具並依違反廢棄物清理法移送地檢偵辦。圖／新北環保局提供
新北環保局今第4度查獲一名陳姓非法業者，已扣留清除機具並依違反廢棄物清理法移送地檢偵辦。圖／新北環保局提供

廢棄物 小吃

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