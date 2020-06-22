抓不怕！ 非法業者收垃圾隨意棄置新北街頭
新北環保局今第4度查獲一名陳姓非法業者，以小貨車載運社區、小吃店家及菜市場產生的垃圾，並隨意丟棄於路邊，環保局指出，已扣留清除機具並依違反廢棄物清理法移送地檢偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，可併科1500萬元以下罰金。
環保局說，陳姓非法業者未向新北市政府申請廢棄物清除處理許可文件，卻非法收受垃圾進行清除，以小貨車載送垃圾都棄置在中和、新莊、土城等地，多次移送法辦仍不悔改多次非法丟棄，造成環境問題，也是清潔隊耗費人力清理。
環保局表示，本次鎖定業者以往犯案地點，並連續幾天夜間蹲點，今凌晨再度抓到該名陳姓業者非法棄置垃圾，且陳還以聘雇他人方式教唆非法棄置，今逮到後再度送辦。
不過該名陳姓業者多次遭抓仍不知悔改，環保局說，這次依違反廢棄物清理法第41條規定告發，並扣留其清除機具，避免再度犯案，另外委託陳姓非法業者的小吃店、社區與菜市場恐怕也涉及違法，將會持續追查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言