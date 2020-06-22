北市府「簽准」大巨蛋過最後一關 可望端節連假後復工

大巨蛋案停工逾5年，距離全面復工，剩下「建照變更」最後一關，遠雄今年6月初已送件，北市府稍早已「簽准」；台北市建管處補充，遠雄必須前來校對副本，經確認正、副本圖說相符後，才會正式發給建照，領到建照後，才能申請復工，意味著遠雄仍無法復工，但又邁進一步。

大巨蛋從2015年勒令停工後，周旋在都審、環評、性能式審查，歷經近5年時間，總算進入最後一關「建照變更」。

台北市建管處表示，針對大巨蛋的建照變更設計案，剛才已「簽准」了，但遠雄必須前來校對副本，經建管處確認正、副本圖說相符後（圖說多達1000張），才會正式發給建照，等領到建照後，才能申請復工。

一名市府官員私下說，大巨蛋的建照變更已「簽准」，但仍須校對副本，嚴格講起來，現在遠雄無法復工，但確實又邁進一步，可望在端節連假後復工。

據悉，若大巨蛋「建照變更」審核通過，加上遠雄的2個月準備人力、機具，大巨蛋最快今年8月全面復工，加上復工至完工約1年半，換言之，大巨蛋可望落在2022年初、市長柯文哲卸任前完工。