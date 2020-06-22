台電擬建蘆北變電所 民代反對籲市府嚴審

台電10多年來，一直想在新北市蘆洲北側農業區興建一座超高壓變電所，但在地方強力抗爭下始終無法如願。最近地方上再度盛傳，台電準備蓋新的變電所，新北市議員李翁月娥得知後，要求市府嚴格把關，維護蘆洲人的權益。

蘆洲北側農業區開發案，已進入都市計畫通盤檢討階段，除了規劃各機關用地外，台電也積極爭取0.6至0.8公頃的土地，準備要蓋新的變電所。新北市議員李翁月娥在市政總質詢時表示，蘆洲區地狹人稠，已經有2個變電所了，絕不能讓台電再增設變電所。

新北市長侯友宜斬釘截鐵的表示，台電有沒有機會在蘆洲北側蓋變電所，他已再三交代城鄉局，要反映民眾的聲音，不需要設的就不要設，電夠用就好！

另外，台電目前在蘆洲有4塊變電所用地，其中一塊還位在蘆洲區公所旁，李翁月娥建議，市府應該把這塊用地徵收，不能讓台電在行政中心有增設變電所的機會。