每年就等這一味！ 老梅社區養生粽有口碑

新北市石門區是粽子的故鄉，不過石門在地人每到了端午節，不是到街上的店家去排隊，而是盼著老梅社區發養生粽，採用多樣穀物包製而成，口感Ｑ彈、清爽不油膩，看準養生粽能夠吃得更健康，區長林俊宏關懷獨老送粽也會特別選用，為獨居長輩營造養生的端午佳節氣息。

老梅社區民眾說，街上的肉粽業者人潮湧現，不過在地人就是偏愛老梅社區發展協會的養生粽這一味，每年到了老梅社區辦理端午活動這一天，活動中心就會被擠爆，大家都為了養生粽而來，又Ｑ又不油膩，相當好吃無負擔。

老梅里長許寶祿說，養生五穀粽製作還相當費工，採用黑米、豆類、藜麥等穀類製作而成，從浸泡到包粽，要花上整整兩天的時間，也因為近來健康意識抬頭，不油膩又高纖，熱食香氣四溢，冷食米粒豆類Ｑ彈口感，讓老梅的鄉親一吃就愛上。

石門區長林俊宏表示，看準老梅養生粽的無負擔，每年都會選擇做為關懷獨老的端午禮品，希望獨老過端午也要吃得健康。

老梅社區除了發送養生粽，還有舉辦包粽活動，廣邀年輕人來跟長輩學習包粽的技巧，而市議員陳偉杰也來跟長輩們學習，希望能夠一起將傳統的包粽文化傳承，也要來品嚐老梅知名的養生粽，感受老梅社區的獨特的端午養生氣息。