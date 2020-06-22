活化舊校舍 汐止志工做長頸鹿裝置藝術

新北市汐止國中有一處舊校舍，荒廢好久，汐止區大同里辦公處除了整理做為黃金資收站，週邊也進行綠美化，鋪了草皮，種植花花草草後，還是有點單調，所以，志工就利用廢棄木頭做了木馬、長頸鹿，裝置藝術讓空間變的活潑。

大同里長黃翠華指出，以前汐止國中校長宿舍已經荒廢蠻久的，首先我是把髒亂點清理完畢、垃圾都丟棄，第二個步驟就是綠美化，請公所協助先做簡單的綠美化，另外，我們在做資源回收撿了一些廢棄物，透過志工鄭先生將這些廢棄物做成兩個造景藝術，分別是木馬和長頸鹿，我們希望透過垃圾變黃金的概念，將很多東西不要當成垃圾，而是再回收再利用。

志工說覺得植栽綠美化後還是有些單調，所以，就以兩項裝置藝術美化一下，木馬的材質我們用的是圓形，長頸鹿是方形的，材料的取得是利用廢棄物來做的，像是有里民需要種樹，那裁下來的部分，我們就拿回來，木馬是用芭樂樹，做好了覺得挺有趣，又可以廢物利用。木工活以前都沒做過，就多問人家學習，像是長頸鹿也都沒做過，就自己上youtube去看長頸鹿的圖片，然後從中去找特色，發現長頸鹿脖子很長有兩個角還有耳朵。

黃翠華表示，除了綠美化造景，加一邊則是規劃了多肉植物區，這也是里民莊老師的概念，另外，也有彩葉草區，都是利用容易種植的植物來美化這個園地。