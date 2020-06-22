嚴查改裝噪音車 汐止警一晚查獲28件違規

改裝排氣管噪音車輛於夜間行駛，擾人清夢影響安寧，汐止警分局自今年1月至5月已通報641件，並與市府環保局於109年6月17日夜間實施聯合稽查，在新台五路路段設置路檢點，攔查28輛違規改裝排氣管機車，並告發15件車體違規改裝、2件越級駕駛。

汐止警分局表示：使用未經審驗合格排氣管之車輛，於22時至翌日6時間行駛於市區道路，經員警攔查後將拍照並通報環保局，該局審核後將依噪音管制法相關規定處罰，不會另行通知車主檢驗或說明；其餘時段如遭民眾檢舉，環保局亦得依相關規定召回檢驗查處。

另針對車輛違規改裝（常見改裝如變更頭燈顏色或未經檢驗改裝HID、LED燈泡、小燈方向燈變換顏色、車身外加燈飾、變更車身顏色、拆除傳動蓋、前胸蓋、排氣管防燙蓋等）違反道路交通管理處罰條例第18條之規定者，將處以新臺幣2,400元以上9,600以下罰鍰，並責令其檢驗；違反道路交通管理處罰條例第16條1項2款之規定者，處新臺幣900元以上1,800以下罰鍰，並責令改正。

汐止警分局表示改裝排氣管製造噪音不但會引起民眾反感與側目，更會引來警察的關注，得不償失；特別呼籲民眾切勿擅自改管、改車製造噪音，我們相信改管的民眾，您睡覺的時候也不希望被排氣管噪音吵醒，除了執法以外，「同理心」才是最有效的改善之道。