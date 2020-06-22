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北捷：民眾進站5分鐘內未搭車離站 可要求退款

中央社 / 台北22日電

北捷運公司今天表示，若民眾進站後，5分鐘內若沒有乘車事實要離站，像是借捷運站廁所，或進站後發現末班車已離去等，離站後，可向北捷要求退回被扣款項。

台北捷運有文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線及環狀線等6條路線，橫跨台北市、新北市地區，平均每天有200萬人次搭乘，北捷共有131個站，因每站皆設有廁所，車廂與站內環境整潔，屢獲外界讚賞。

北捷今天表示，常有民眾進站借廁所，或要搭乘末班車時，刷卡進站後發現末班車已離去，又或進站後發現忘記東西，要離站回家拿等等，上述情形因民眾未有乘車事實，刷卡出站後被扣款的話，可向北捷要求退回被扣款項。

北捷官網「常見問答」區也顯示，民眾若刷卡進站起5分鐘內，沒有搭乘事實，且要求退票者，單程票可退費，電子票證可免費更改進出碼，會再請民眾從公務門出站；若借用廁所，則可請站務人員協助由公務門進出站免費使用廁所。

此外，為避免有人滯留在車站或車廂，如街友在北捷遊蕩或快遞業者利用捷運運送物資，影響捷運公平及其他旅客乘車動線和安全，旅客不同車站進出，至多只能待2小時，同一車站進出的話，最多只能停留15分鐘。

北捷 捷運

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