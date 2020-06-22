為選舉地方布局？柯文哲拍板公職人員退北農官股代表

台北農產運銷公司今天舉行第13屆董監事選舉，北市府22.76％股份，投票結果市府選派5名董事席次，包含董事長黃向羣、常務董事李友親、台北市青果商業同業公會理事長楊沛桓、北農員工工會代表李富霖課長、北農承銷商協會理事長黃文卿，全數當選。北市府選派具國立台灣大學會計學博士經歷的方偉亷當選監察人。

由於柯文哲日前在晨會拍板，市府公職人員退出官股代表，原副市長彭振聲的董事席次，改由民間代表擔任，不具名常董認為，柯文哲將官股全部挪給民間，代表柯現在要積極經營地方，讓與柯有互動的人當北農董事。這名常董說，一個從事政治的人，將北農董事職務作為地方經營利器，很正常，柯文哲應該是要為2020選舉佈局。

對於市府公職人員退出北農官股董事代表，北市市場處表示，北市府推派業者及員工代表擔任董事，是要他們在董事會中，表達第一線之需求。

北市府也提到，北農官股董事皆為市府派任，必須遵守市府立場，且市府為批發市場主管機關，本來就具有審查監督之責，是否派任公職人員為董事並非必要，且市府可以隨時改派官股董事，對農產公司營運並維護市場交易秩序，亦有相關法律規定可監督。