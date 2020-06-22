新北加碼補助私幼 每園最高20萬改善設備

新北市長侯友宜今宣布，新北市109學年度起加碼補助新申請加入準公共幼兒園的私幼，每園補助10至20萬元改善環境設施設備，另為鼓勵已加入準公共幼兒園者招收2歲幼兒，只要109學年度招收的2歲幼兒較去年多7人以上，就加碼補助5到15萬元。

新北市教育局指出，新北共有125間準公共化幼兒園，家長每月繳費4500元，其餘差額由政府補助，教育部及新北教育局除補助設施、設備經費，新北市也挹注教保輔導團資源，確保幼兒學習品質。

教育局表示，隨著109學年度準公共化幼兒園申請開跑，為鼓勵更多私幼業者加入準公共化幼兒園，提供家長更多平價、優質的教保服務，新申請幼兒園除了教育部補助設施、設備費用20至40萬元及兒童遊具改善經費外，新北市更加碼補助每園10至20萬元。

此外，為鼓勵準公共化幼兒園收托2歲幼兒，只要109學年度招收2歲幼兒較108學年度多7人以上，除教育部補助15至30萬元，新北再加碼補助設施、設備經費5至15萬元。