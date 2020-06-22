新北加碼補助私幼 每園最高20萬改善設備
新北市長侯友宜今宣布，新北市109學年度起加碼補助新申請加入準公共幼兒園的私幼，每園補助10至20萬元改善環境設施設備，另為鼓勵已加入準公共幼兒園者招收2歲幼兒，只要109學年度招收的2歲幼兒較去年多7人以上，就加碼補助5到15萬元。
新北市教育局指出，新北共有125間準公共化幼兒園，家長每月繳費4500元，其餘差額由政府補助，教育部及新北教育局除補助設施、設備經費，新北市也挹注教保輔導團資源，確保幼兒學習品質。
教育局表示，隨著109學年度準公共化幼兒園申請開跑，為鼓勵更多私幼業者加入準公共化幼兒園，提供家長更多平價、優質的教保服務，新申請幼兒園除了教育部補助設施、設備費用20至40萬元及兒童遊具改善經費外，新北市更加碼補助每園10至20萬元。
此外，為鼓勵準公共化幼兒園收托2歲幼兒，只要109學年度招收2歲幼兒較108學年度多7人以上，除教育部補助15至30萬元，新北再加碼補助設施、設備經費5至15萬元。
教育局表示，新北公共化幼兒園100至109學年共增500班，增加收托1萬3557人，準公共幼兒園共125家，可招收7423人，全新北市平價幼兒園總收托人數已達3萬8682人，家長如欲搜尋新北市準公共幼兒園名單可至「全國教保資訊網」（https://www.ece.moe.edu.tw）查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言