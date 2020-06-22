都更重建遙遙無期？ 新北「106專案計畫」快速審議

都市更新為新北市積極推動的重大政策，然不少民眾反應都更申請進度緩慢，為協助加快都更申請速度，新北市都更處推出「新北市都市更新106重建專案計畫」，快速審議、協議合建，預期比過去減少一半時間。

都更處事業科股長張芳瑜指出，過去常發現願意申請都更者，100％住戶都同意協議合建，且無相關爭議，但卻遲遲等不到都更排程，重建日子遙遙無期。

為此，市府推出新北市都市更新106重建專案計畫，簡稱106專案計畫，針對申請都更民眾來進行協助，包含簡化程序及圖書內容、快速審議、查核，整個過程盡快在6個月內完成，此計畫將於6月30日正式受理申請。

張芳瑜表示，過去都更案件常發生住戶全數同意協議整合，卻在過程中發生負面陳情或撤銷同意的情況，而此次推出的106專案計畫，是幫助100％整合住戶同意協議合建、0爭議案件，在6個月內快速審議完畢。

106專案計畫與危老重建內容極為相似，兩者都需要100％住戶同意協議合建才能申請，然危老申請程序較為簡易，只需通過書圖內容查核，不需審議；106專案儘管簡化程序，但仍須進行協議合建及審議步驟。