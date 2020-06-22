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國3北土城交流道拍板 蘇貞昌：有參與都有升官

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
行政院長蘇貞昌今視察國道3號增設北土城交流道工程。記者吳亮賢／攝影
行政院長蘇貞昌今視察國道3號增設北土城交流道工程。記者吳亮賢／攝影

國道三號增設北土城交流道案歷經多年爭取，被交通部退件7次，終於拍板定案，行政院蘇貞昌今至土城視察時宣布，此案已通過可行性評估，將斥資30億增設交流道，紓解當地居民塞車之苦，最快2027年可完工，他也向交通部長林佳龍開玩笑地說，「參與到這個路的，都有升官，這樣林佳龍部長你聽得懂吧？要認真做！」。

台北縣政府2006年起提案增設北土城交流道，但高公局考量高速公路非短程通勤，主要用於中長程旅次，若匝道車輛過於頻繁，恐影響國道主線，因此退件多達7次。

今上午蘇貞昌與立委吳琪銘、蘇巧慧、江永昌、張宏陸及多位在地議員到場會勘，蘇貞昌也現場宣布，行政院將全力支持北土城交流道案，帶動地方經濟發展。

高公局簡報時指出，為減少中和、土城交流道及鄰近區域交通負荷，並配合土城醫院、市地重劃開發案、擴大土城都市計畫，提供快速進出國道服務，將於國3里程39K+800處增設北土城交流道，銜接金城路二段，初步評估總期程約7年。

蘇貞昌也裁示，交流道的24億建造經費將由中央全部負擔，新北市負責用地取得及拆遷補償的6億經費，中央地方合作，一起改善地方交通，鄰近的中和、板橋、三峽、鶯歌民眾也能受益。

蘇貞昌說，土城是人口快速聚集、成長的好地方，增設北土城交流道是帶動地方發展重要的一步，除了目前的塞車問題，隨著土城醫院完工、未來司法園區進駐，預估會帶來更多人潮，因此興建土城交流道勢在必行。

立委吳琪銘指出，此計畫案被交通部退回7次、延宕11年，經過多年的會議及會勘，終於在2017年2月通過可行性評估，並於今年三月順利送進行政院，最快預計在2027年底完工，總工程經費約為30.44億元。

吳琪銘表示，目前北土城地區民眾只能利用中和及土城交流道進出高速公路，但兩個交流道尖峰時間經常阻塞，造成民眾不便，未來新增設的北土城交流道會銜接金城路，有助於經濟及觀光發展。

行政院長蘇貞昌今視察國道3號增設北土城交流道工程。記者吳亮賢／攝影
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行政院長蘇貞昌今視察國道3號增設北土城交流道工程。記者吳亮賢／攝影
行政院長蘇貞昌今視察國道3號增設北土城交流道工程。記者吳亮賢／攝影
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蘇貞昌 行政院 國道

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