雙連攤商喊「柯政」猛於虎 北市：消安考量

台北市政府規劃心中山線形公園，目前中山段已完工，不過雙連段帶狀公園，先前有居民抗議要保留綠地，今天再有攤商前往民眾黨立院黨團陳情，盼北市府協調北捷施工初期，不要將圍籬圍在水溝蓋上，讓攤商仍可營業，或分段施工、在附近找個場所，讓業者可暫時過渡。

雙連商圈自救會今天上午前往民眾黨立院黨團團陳情，攤商高喊「救救雙連，我要活下去」、「白色力量，不要將我們逼到黑暗角落」、「柯政猛於虎，越是弱勢越要欺負」，民眾黨團主任陳琬惠表示，會將攤商的陳情書反映給北市府。

台北市市場處長陳庭輝表示，目前周邊攤商數約有80至100攤左右，不過靠西側攤商多為無證攤商，對北市府來說，錢櫃大火後，消防安全為核心中的核心，若要北市府讓攤商原地納管，攤商必須要自己先成立自治會，須留設至少3.5米的消防通道。

陳庭輝表示，北市府周六將至雙連段舉行說明會，也會邀集勞動局等相關局處，看是否能輔導無證攤商轉業，另外市場處也會清查目前還有多少市場有空攤，可以輔導雙蓮的無證攤販進駐，但輔導進駐的無證攤販，未來市場改建並不能與現有攤商同樣條件。

雙連攤商陳情，北市府市場處要將民生西路45巷東、西兩側攤商整併到東側，並將西側淨空，但因東側租金高，賺取微薄利潤的攤商承租不起；商圈攤商已有許多經濟狀況不好，加上疫情導致百業蕭條，如果台北市府強勢處理，對攤商無疑雪上加霜。

陳情書提出訴求，盼協調捷運公司施工初期不要將圍籬圍在水溝蓋上，讓攤商仍可營業，或是分段施工、在附近找個場所，讓業者可暫時過渡。