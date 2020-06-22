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高溫勞檢複查間隔久 議員批北市動作太慢

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
近來台北市氣溫上看37度，體感溫度更飆破40度，戶外工作者如營造工人、舉牌工人成最大苦主。記者趙宥寧／攝影
近來台北市氣溫上看37度，體感溫度更飆破40度，戶外工作者如營造工人、舉牌工人成最大苦主。記者趙宥寧／攝影

天氣太熱會熱死人！北市勞動局展開高溫勞檢，465個事業單位中，有2單位因未設休息區、提供飲水違規，但因高溫勞檢要達高溫條件，且營造單位多，評估1至2個月內才能再安排複查，議員批動作太慢，勞動局則承諾，只要一有高溫警報，在不影響既定工作下，就會前往複查。

烈日當頭，舉牌工人頂著豔陽，撐起建商建案宣傳，有時太熱太累，會蹲坐在陰影處休息，或把牌子綁在樹上，去騎樓下躲太陽，補充水分。年過半百的徐先生說，天氣熱也沒辦法，沒工作就沒生活費，也常曬得頭暈，不過都有隨身帶水，不至於中暑。

台北市勞動局6月1日起啟動「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」，勞檢為期3個半月，預計檢查2千場次。截至6月18日，已完成465場，共有2單位違反規定，包含未設置休息區、提供飲用水，已要求限期改善，若複查未過，將依「職業安全衛生法」，處3萬至15萬元罰緩，若勞工發生熱疾病，被判定屬職業病，最高可罰30萬元，目前沒接獲通報。

不過，勞動局主秘陳伯端說，「高溫」標準在法規中未明確界定，北市以環保局高溫警報為基準，若環境沒達到戶外高溫條件，卻說業者違法，恐引發爭議，北市營造工地多，若初查未過，原則上1至2個月才會複查。但陳也表示，近來夏日炎炎，呼籲雇主平常就要留意勞工身體狀況。

對此，議員黃郁芬批評，勞動局不能枉顧工人安全，難道中暑出事才處理？而且勞工休息區跟提供飲用水非常基本，呼籲勞動局應在下一次高溫警報，盡速展開複查，確保基層勞工職業安全；李建昌也說，勞動局應更積極，別讓勞檢有模糊空間。

對此，陳伯端表示，依「職業安全衛生法」規定，將要求違規單位限期改善，北市過去都是定7天改善期，複查未過才能依法開罰，若有縮短限改天數必要，可再研議調整。

針對議員建議，陳伯端說，執行上應該沒問題，已下達指示，只要環保局發佈高溫警報，在不影響既定工作情況下，將盡速對初查未過業者展開複查。

忠孝院區家庭醫學科醫師何松穎表示，若出現頭暈、體溫高、大量流汗時，可能就是中暑徵兆，高溫下務必補充水分，一天飲水量可用體重除以30換算公升數，比如75公斤，就要喝2.5公升，若大量工作，水分需攝取更多，反之若有腎臟疾病，則要酌量攝取，可多在陰涼處休息，或沖澡降低體熱。

高溫 北市 勞檢

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