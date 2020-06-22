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讓烏來族人有居住正義 新北議員爭簡易建築條例

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員馬見呼籲市府應盡速訂定簡易建築條例。新北市長侯友宜說，只要上位法令解決，新北就可以儘速訂定。記者王敏旭／攝影
新北市議員馬見呼籲市府應盡速訂定簡易建築條例。新北市長侯友宜說，只要上位法令解決，新北就可以儘速訂定。記者王敏旭／攝影

新北烏來被納為水源特定區，導致原住民族人無法興建自己的家，目前都市計畫的第三次通盤計劃檢討，已送內政部審查，新北市議員馬見說，族人的居住正義現曙光，呼籲市府應盡速訂定簡易建築條例。新北市長侯友宜說，只要上位法令解決，新北就可以儘速訂定。

馬見說，烏來的族人50年來從土地不正義、居住沒正義，現在終於看到曙光，且根據建築法規定，非都市計畫區域與偏遠地區可以適用簡化程序，烏來雖然全區都是都市計畫區，也是內政部公告的偏遠地區鄉鎮，符合訂定簡化程序。

馬見指出，烏來是全台灣跟都會區距離最近的原鄉，因歷經重複殖民難保存自己文化，烏來泰雅博物館3樓有模型佔據區塊，就是泰雅族人傳統的家屋，這是文化記憶也是祖靈生活智慧的體現。

馬見表示，現在的烏來沒有任何傳統家屋，家屋傳統智慧要保存，現在族人只能站在泰博館隔著玻璃櫃看小小模型，這一代泰雅孩子對家屋的唯一想像，希望能夠透過簡化建築程序，並納入傳統家屋，新竹、台中都訂有簡化規範。

侯友宜表示，上位法令修改後，新北就會搭配法令做好簡易建築管理辦法來配合，若可以保有傳統文化，讓孩子知道祖先原有的家屋，會請業務單位好好評估，在簡易建築法保留傳統文化，是很好的事情。

新北工務局長詹榮鋒說，雖然都市計畫是新北管轄範圍，但水源特定區牽涉台北水源特定區管理局，議員的意見會研擬，除了上位法令修改外，也會在最短時間與水管局討論。

烏來 建築

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