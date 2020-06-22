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擴大補貼資收個體戶 北市環保局加碼補助達每月6000元

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府配合環保署推動循環經濟，擴大補貼、溫暖關懷臺北市資收個體戶，除環保署核定的每人每月補助5000元外，北市環保局再加碼補助1000元。圖／北市環保局提供
北市府配合環保署推動循環經濟，擴大補貼、溫暖關懷臺北市資收個體戶，除環保署核定的每人每月補助5000元外，北市環保局再加碼補助1000元。圖／北市環保局提供

北市政府配合環保署推動循環經濟，提升資收物回收再利用率，擴大補貼、溫暖關懷台北市資收個體戶，除環保署核定的每人每月補助5000元外，北市環保局再加碼補助1000元，每人每月最高可獲得6000元的補助，預計補助至年底，以因應疫情回收物價格下跌影響生計，協助共度難關。

環保局表示，除加碼補助外，環保局也發送國產優質米予轄區列冊的資收個體戶，局長劉銘龍也代表北市府，前往資收個體戶張女士的工作地點慰問關懷。

劉銘龍表示，資收個體戶是資收體系中不可或缺的一環，近年來資收物回收價格持續低落，已影響到資收個體戶的生計。環保署推動「資收關懷計畫」，將實質幫助基層資收戶，透過補助和到府回收，具體且有效地減輕他們的生活負擔，協助他們度過難關。

環保局指出，新冠肺炎疫情期間，一般回收物價格普遍下滑，「資收關懷計畫」提供優於回收市場的價格，提升對第一線資收個體戶的照顧。例如廢紙容器補助單價為每公斤18元、廢玻璃容器補助單價每公斤7元、廢塑膠容器補助單價每公斤12元等，以高於市場價格1至10倍不等的價格補助收購，資收個體戶可以多樣化項目來組合收集。

另外，為減少個體戶載運資源回收物至回收商變賣的來回奔波之苦，環保局以專人專車到府回收的方式，依補助單價，現場秤重計價，每人每月最高可獲得6000元的補助。

北市 環保署 疫情

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