快訊

「數位諸葛亮」傳發言不慎上任僅72天被降職 國民黨澄清

國軍新一波晉升將領名單出爐 軍法中將沈世偉出列

淡水古蹟博物館端午連假開館 百年雞蛋花盛開

中央社 / 新北22日電

新北市立淡水古蹟博物館，端午節連假期間將正常開館，民眾可至前清淡水關稅務司官邸（小白宮）前院欣賞有百年歷史、被新北市府公告列管為珍貴樹木的雞蛋花。

淡水古蹟博物館表示，前清淡水關稅務司官邸建於1870年，見證當時淡水開港通商的歷史，屬於殖民地式建築，東、西、南三面的拱圈迴廊是最大的建築特色，又因為擁有白色的建築外觀，被在地人稱為「小白宮」。

淡水古蹟博物館表示，種植在小白宮的雞蛋花樹已有近百年歷史，傳聞是以前英國人所種植，現依新北市政府農業局「新北市樹木保護自治條例」公告列管為珍貴樹木，不得任意遷植、砍伐或進行有礙生長的行為。

淡水古蹟博物館表示，雞蛋花瓣外部呈現乳白色，內部艷黃，如同煮熟剝開後的雞蛋，另外也有粉紅色的品種，歡迎在端午節連假期間前來賞花。

淡水古蹟博物館長柏麗梅表示，除了小白宮的雞蛋花現正盛開外，鄰近的淡水街長多田榮吉故居也有雞蛋花，相較於歐式的殖民式建築，另有濃濃的日本風情。

淡水古蹟博物館表示，端午節連假（6月25日至28日）期間，開館時間為每天上午9時30分至下午5時，週六、日延長至晚間6時，相關資訊可上官方網站查詢。

古蹟博物館 淡水

延伸閱讀

台中端午連假垃圾怎麼處理？ 28日休其他3天維持收運

台灣高鐵端午連假這三個時段超滿！旅客可事先避開

紓解端午節連假壅塞 花蓮祭3項交通優惠措施

韓國瑜未住官邸仍編維護費 綠營議員：蚊子館

相關新聞

北市府拔畜產公司董座失利 4席農會董座離席保葉文忠

台北畜產公司今天召開董事會，北市府以涉嫌賄選判決為由，打算解職現任董事長、士林農會理事長葉文忠，但士林農會的4席董事突離...

國小遊具看得到玩不到！ 中市議員：應聯合各縣市抗議

衛福部在106年1月25日修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」強制所有兒童遊戲場須送驗備查，全國學校校園遊具幾乎都成違法設...

北市2年轉換YouBike2.0 侯友宜連3聲「很拚喔」

雙北近期因為是否升級YouBike2.0引發討論，台北市長柯文哲說2年內升級YouBike2.0，新北市長侯友宜今在市政...

北市分局長交接 陳嘉昌盼新人事護治安

台北市警察局今天舉行分局長交接典禮，局長陳嘉昌致詞時表示，他對新人事寄予厚望，希望3名新任分局長能帶領員警，兢兢業業維護...

台電爭取蘆洲變電所 侯友宜：電有夠就好

新北市議員李翁月娥今在市政總質詢時表示，蘆洲人口密度高、地方小，已經有2個變電所，不能再增設新的變電所，也希望機捷增設A...

汐止社區住戶憂回填恐「歪樓」 建商稱安全堅持動工

新北市汐止區活力Double社區昨有住戶控訴，開發商三圓建設公司要在社區AB兩棟間道路下方，進行地下室回填工程，然居民憂...

北畜董事會解職葉文忠？柯文哲：判決不處理也不好看

台北畜產公司董事長葉文忠2017年士林農會選舉時涉嫌賄選，日前士林地方法院一審判處葉文忠有期徒刑5月，得易科罰金。全案可...

雙連攤商抗議北市府強迫遷移

台北市雙連商圈自救會上午前往民眾黨立法院黨團前陳情，近百位攤商手舉著「救救雙連我要活下去」的牌子，抗議台北市政府市場管理...

台南高雄近萬戶將停水7小時 停水區域看這裡

台水公司六區處配合交通部公路總局第五區養護工程處曾文工務段之「台3線381K+200箱涵新建工程」，臨時辦理管線遷移，將...

里長大小聲／復育蓋斑鬥魚抗蚊 汐止長青里長陳建興開課

新北市汐止區長青里長陳建興熱心助人、關懷生態環境及食安問題，除在里內積極復育蓋斑鬥魚、教導民眾如何打造良好飼養環境及復育...

居民憂新建案危害社區 新北市府：要求建商溝通

新北市汐止區活力Double社區住戶控訴，開發商為了在社區後方展開新建案，規畫將社區AB棟間8公尺寬道路下方的地下室回填...

花792萬元綠化 湳仔溝植栽被沖走

新北市板橋區湳仔溝河岸因長期泡水且汙水流入，植栽生長狀況不佳，新北水利局花792萬元施作「湳仔溝渠底植栽工程」，在子溝兩...

熱門新聞

IKEA桃園店關店倒數搶購 「沙魚公車站」打卡至7月8日

金門振興經濟推「雙倍券」 草案提早曝光網路熱議

影／建國科大畢典捧花下跪求婚 加油站副站長抱得美人歸

馬祖梅花鹿聖地傳鹿隻遭「滅口」 縣府急喊誤會

端午連假預期大量車潮將湧入 白河警未雨綢繆因應

基隆警察局長林炎田新上任 曾是北市最年輕派出所主管

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。