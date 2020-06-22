淡水古蹟博物館端午連假開館 百年雞蛋花盛開

新北市立淡水古蹟博物館，端午節連假期間將正常開館，民眾可至前清淡水關稅務司官邸（小白宮）前院欣賞有百年歷史、被新北市府公告列管為珍貴樹木的雞蛋花。

淡水古蹟博物館表示，前清淡水關稅務司官邸建於1870年，見證當時淡水開港通商的歷史，屬於殖民地式建築，東、西、南三面的拱圈迴廊是最大的建築特色，又因為擁有白色的建築外觀，被在地人稱為「小白宮」。

淡水古蹟博物館表示，種植在小白宮的雞蛋花樹已有近百年歷史，傳聞是以前英國人所種植，現依新北市政府農業局「新北市樹木保護自治條例」公告列管為珍貴樹木，不得任意遷植、砍伐或進行有礙生長的行為。

淡水古蹟博物館表示，雞蛋花瓣外部呈現乳白色，內部艷黃，如同煮熟剝開後的雞蛋，另外也有粉紅色的品種，歡迎在端午節連假期間前來賞花。

淡水古蹟博物館長柏麗梅表示，除了小白宮的雞蛋花現正盛開外，鄰近的淡水街長多田榮吉故居也有雞蛋花，相較於歐式的殖民式建築，另有濃濃的日本風情。

淡水古蹟博物館表示，端午節連假（6月25日至28日）期間，開館時間為每天上午9時30分至下午5時，週六、日延長至晚間6時，相關資訊可上官方網站查詢。