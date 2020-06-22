台北畜產董事會4人退席 董座葉文忠解職案再議

台北畜產公司今天召開董事會，由於董事長葉文忠涉農會賄選案遭判刑，台北市政府今天會中臨時動議提案解職葉文忠，但因出席人數不足僅提建議案，北市府後續將再研商。

葉文忠被控在民國106年間士林農會選舉期間涉嫌賄選，一審的士林地院日前依農會法交付不正利益罪，判處葉文忠有期徒刑5月，得易科罰金。全案可上訴。

北市府副發言人黃瀞瑩今天表示，葉文忠涉有官司，並且被法院判刑，對北市府而言，法人代表若涉入案件，有損公司形象，因此不樂見。

畜產公司今天上午召開董事會，北市府產發局市場處批發科長高振翔告訴中央社記者，由於葉文忠涉及賄選案遭判刑，北市府代表今天在董事會臨時動議提出解除葉文忠的常任董事職務，也等同解除董事長職務。

高振翔指出，董事會共計11席出席，但會中包括葉文忠在內的士林農會等4席都退席，隨後改由徐逢源擔任代理主席，由於重大議案表決需2/3（換算為8席）席次出席，現場僅剩7席，出席人數不足，無法表決。

他說，會中最後做成董事長解職建議案，北市府後續將對此再研商。

畜產公司股權結構分析，北市府占48%、士林區農會為34%、家禽販運商9%、肉品販運商9%；董事會共11席，包含北市府5席、士林區農會4席、家禽及肉品販運商各1席。