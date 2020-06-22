國小遊具看得到玩不到！ 中市議員：應聯合各縣市抗議

衛福部在106年1月25日修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」強制所有兒童遊戲場須送驗備查，全國學校校園遊具幾乎都成違法設施。台中市議員張廖乃綸指出，全台中市236所小學，到目前為止，私立國小遊戲設施的備查率掛0，市立國小的備查學校數只有18校，這樣的狀況不是只有發生在台中市，全國各地都有同樣困境，只是延長緩衝期限並不能解決問題。

市議員張廖乃綸說，這項規範緩衝期原本是3年，因全國各校根本來不及達成，地方大反彈，中央再延長3年到112年，但3年加上3年等於孩子從進小學到畢業，6年遊具看得到、玩不到！

張廖乃綸表示，教育部國教署公布將專案投入21億元經費協助公立學校遊具符合安全標準，預計6月啟動這項計畫，初估台中約需4億3600萬，她質疑為各校都沒動作？張廖乃綸說，兒童遊戲權不容忽視，如果衛福部還要推卸責任，台中市應該聯合其他縣市抗議。

教育局長楊振昇說，這項計畫尚未啟動，經費也還沒給地方，台中市曾多次向教育部爭取補助，但教育部要地方自己處理，讓地方感到無奈。中央光是延長緩衝期根本治標不治本，中央的補助經費也不能讓各縣市平分，須考量各縣市的學生人口數狀況。