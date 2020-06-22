北市續推產學合作 盼減少學用落差

台北市政府持續推廣技職教育，今天與賀眾公司簽署合作備忘錄，未來將藉由技術培訓、引進業師教學、提供學生實習、就業機會及業界實務教材為主的人才培訓課程，盼減少學用落差。

台北市教育局表示，主要與賀眾公司進行產學合作的學校為台北市大安高工、松山工農、南港高工、內湖高工及木柵高工，並獲贈50台飲水機，未來學生可在暑假到賀眾飲水機生產線參觀與實際見學，培養學生技術專精能力，也提升學生與產業接軌的就業力。

台北市長柯文哲上午出席台北市公立技術型高中與賀眾企業股份有限公司設備捐贈暨技職產學合作簽約儀式，致詞時表示，業者除提供飲水機，也在學校開課，提供師資、獎學金與實習機會，希望透過企業進入學校，減少產學落差。

柯文哲說，學生藉此可獲專業知識與技能，強化就業競爭力，「我每次都講，學校要教學生需要的東西，不是教老師會教的東西」。

他說，台北市國際教育、實驗教育種種都做得不錯，國內外的評比都名列前茅，希望在一段時間內把技職教育做得更好。