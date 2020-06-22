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北市2年轉換YouBike2.0 侯友宜連3聲「很拚喔」
雙北近期因為是否升級YouBike2.0引發討論，台北市長柯文哲說2年內升級YouBike2.0，新北市長侯友宜今在市政總質詢時連3次說「很拚喔」，並認為YouBike2.0不可能1、2年內更替完畢，還要花很長時間。
侯友宜說，台北市因為合約到期，所以YouBike1.0要升YouBike2.0，新北明年合約才到期，但新北的YouBike1.0還會繼續使用，不過廠商卻說2代不相容，升級會讓設置1.0的9億元廢掉，升級2.0還要5.7億元，會讓別人更得浪費掉。
侯友宜表示，雙北交通局長將在7月8日開會，討論YouBike1.0是否升到2.0，若不升級要如何轉換，7月13日雙北副市長層級會議就會定調，一定會站在雙北民眾權益來考量，經費只是考量之一，但不要浪費公帑，雙北會有默契。
侯友宜也說，新北推動無樁位電子圍籬自行車，是交通局因應未來新科技的替代方案，並非是要替代YouBike，無樁位電子圍籬自行車將要試辦，未來穩定成熟以後，才有機會使用在公共運輸，這也與oBike是兩碼事。
新北市議員金中玉則說，台北市要2年要升成YouBike2.0，新北是否還會再設YouBike站，也希望台北、新北交界處盡量裝設YouBike2.0站，要讓民眾方便使用。
新北交通局長鍾鳴時表示，新北YouBike站合約的設置數量已到，會針對區域使用情況調查，由於在郊區站位成本比較高，會進行調整並以民眾使用便利為最大考量。
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