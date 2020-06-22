北市分局長交接 陳嘉昌盼新人事護治安

台北市警察局今天舉行分局長交接典禮，局長陳嘉昌致詞時表示，他對新人事寄予厚望，希望3名新任分局長能帶領員警，兢兢業業維護台北市的交通秩序及社會治安。

警政署18日公布42名高階警官人事案，其中，台北市警察局大安分局長周煥興陞任警政署公關室主任，為配合相關人事異動及業務需要，北市警局也調整部分分局長等職務。

北市警局今天上午舉辦分局長聯合布達交接典禮，並由陳嘉昌主持，多名新任分局長到場交接印信。

其中，大安分局長由中正第二分局長王旭昌接任、中正二分局長由文山第一分局長許頌嘉接任、文山一分局長由勤務指揮中心主任吳在堂接任。

陳嘉昌致詞時，先分別介紹各位新任分局長，並表示他對新人事寄予厚望。他指出，北市在交通及治安上，受到媒體高度檢視，希望兢兢業業，在崗位上善盡本分。

另外，由於市警局副局長高壽孫調任警政署保安警察第五總隊總隊長，其遺缺由新北市警察局主任秘書邱寬愉接任，並於今天到任，邱寬愉曾於民國104年任職北市警局主任秘書。