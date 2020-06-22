台北畜產董座涉賄選 董事會擬提案解職

台北畜產董事長葉文忠日前因涉農會賄選遭士林地院一審判刑5月，台北市政府今天將在北畜公司董事會提案解職葉文忠，預計最快今天中午前有結果。

自由時報報導，北畜公司今天召開董事會，北市府將提案解職現任董事長葉文忠，據知台北市長柯文哲先前原力挺士林農會前理事長郭萬清系統，但民國107年柯市府由時任副市長的陳景峻出面、拍板禮讓給當時的士林農會理事長葉文忠，如今可能將因此順勢再和郭萬清合作。

對此，北市府副發言人黃瀞瑩今天表示，葉文忠涉有官司，並且被法院判刑，對北市府而言，法人代表若涉入案件，則有損公司形象，因此不樂見。

北畜今天上午召開董事會，會中將提案解除現任董事長職務，北市府也將指派董事長接替人選，只要經會中投票決定通過，預計最快中午前會有相關人事案結果。

葉文忠日前被控在106年間士林農會選舉期間涉嫌賄選，一審的士林地院日前依農會法交付不正利益罪，判處葉文忠有期徒刑5月，得易科罰金。全案可上訴。