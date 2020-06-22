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台電爭取蘆洲變電所 侯友宜：電有夠就好
新北市議員李翁月娥今在市政總質詢時表示，蘆洲人口密度高、地方小，已經有2個變電所，不能再增設新的變電所，也希望機捷增設A2a站。新北市長侯友宜說，有些不需要的設施，要反映居民聲音，電有夠就好，A2a站也一定要做。
李翁月娥說，台電希望在蘆洲北側內的0.6至0.8公頃土地蓋新的變電所，也都有拜訪三蘆地區議員，她有跟城鄉局要求，這塊地不能給台電，蘆洲人口密度僅次永和，扣除行水區6.9平方公里，人口約20萬1000多人，不能再增設變電所。
李翁月娥指出，台電在蘆洲分局、徐匯中學後面已有2個變電所，另外還有4塊變電所用地，市府應該把用地徵收，不能再讓台電增設變電所，電絕對夠。
侯友宜表示，台電有沒有機會在蘆洲北側蓋變電所，他跟城鄉局再三交代，有些不需要設的要反映居民聲音，0.6公頃還是其他面積的土地，電有夠就好。
李翁月娥也說，機場捷運A2（三重）站到A3（新北產業園區）站共有3.8公里，中間應該增設A2a站，新北需要求桃園市府、交通部配合，新站成立可讓三蘆地區60萬人口受惠，直徑500公尺的站體都找好了，這站非做不可。
侯友宜說，A2a站是對三重、蘆洲發展重要的站，6月18日已跟桃園市府說過，也函轉交通部，捷運局很這件很重視，要找出定案方式，討論經費該如何分擔，會好好做不斷去爭取，他也跟交通部長說A2a、A5a站都要做。
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