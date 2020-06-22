汐止社區住戶憂回填恐「歪樓」 建商稱安全堅持動工

新北市汐止區活力Double社區昨有住戶控訴，開發商三圓建設公司要在社區AB兩棟間道路下方，進行地下室回填工程，然居民憂心社區基礎結構安全恐有疑慮，三圓建設經理曾紘玟表示，住戶憂心問題都已在說明會解釋，回填工程也會有北市土木技師公會及結構技師公會人員監測、檢核。

曾紘玟回應，昨天下午已與該社區住戶舉辦說明會，並表示當時與建商購買房屋的住戶，因計畫道路產權為建設公司所有，不在買賣契約範圍，因此住戶沒有產權不清的情況。

此外，當時為購屋民眾要求計畫道路下方的連通空間不做回填工程，保留作為汽機車停車格及通道使用，並簽立「工程委託確認書」。

如今市府要求須進行回填工程，因應住戶對於結構安全的疑慮，建商除自主請台北市土木技師公會的專業技師前來評估鑑定，也確認目前社區結構安全無疑。

考量日後社區後方新建案，會有大型車輛及消防車經過，建商也請台北市土木技師公會審查結構補強，並依照審查結論施工以加強載重標準。

目前計畫道路已按照載重標準加強補強完成，也經台北市土木技師公會拉拔檢驗合格，其道路可載重達每平方米2噸。

針對回填工程問題，曾紘玟表示， 未來將會採用發泡聚苯乙烯（EPS）工法回填，藉由發泡混擬土及保麗龍取代一般沙土，作為回填材料，此工法有許多公共工程案例，工法成熟。