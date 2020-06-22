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汐止社區住戶憂回填恐「歪樓」 建商稱安全堅持動工

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
三圓建設經理曾紘玟表示，回填工程技術成熟、也有專業人員監測、檢核。記者胡瑞玲／攝影
三圓建設經理曾紘玟表示，回填工程技術成熟、也有專業人員監測、檢核。記者胡瑞玲／攝影

新北市汐止區活力Double社區昨有住戶控訴，開發商三圓建設公司要在社區AB兩棟間道路下方，進行地下室回填工程，然居民憂心社區基礎結構安全恐有疑慮，三圓建設經理曾紘玟表示，住戶憂心問題都已在說明會解釋，回填工程也會有北市土木技師公會及結構技師公會人員監測、檢核。

曾紘玟回應，昨天下午已與該社區住戶舉辦說明會，並表示當時與建商購買房屋的住戶，因計畫道路產權為建設公司所有，不在買賣契約範圍，因此住戶沒有產權不清的情況。

此外，當時為購屋民眾要求計畫道路下方的連通空間不做回填工程，保留作為汽機車停車格及通道使用，並簽立「工程委託確認書」。

如今市府要求須進行回填工程，因應住戶對於結構安全的疑慮，建商除自主請台北市土木技師公會的專業技師前來評估鑑定，也確認目前社區結構安全無疑。

考量日後社區後方新建案，會有大型車輛及消防車經過，建商也請台北市土木技師公會審查結構補強，並依照審查結論施工以加強載重標準。

目前計畫道路已按照載重標準加強補強完成，也經台北市土木技師公會拉拔檢驗合格，其道路可載重達每平方米2噸。

針對回填工程問題，曾紘玟表示， 未來將會採用發泡聚苯乙烯（EPS）工法回填，藉由發泡混擬土及保麗龍取代一般沙土，作為回填材料，此工法有許多公共工程案例，工法成熟。

且回填工程已經台北市土木技師公會及台北市結構技師公會書面審查完成，皆無安全疑慮，施工期間也會監測，施工完工後也會進行檢核確保安全無疑，回填工程預計將在端午連假後開始施工。

汐止活力Double社區地下室回填工程，三圓建設經理曾紘玟解釋已請專業人員評估。記者胡瑞玲／攝影
汐止活力Double社區地下室回填工程，三圓建設經理曾紘玟解釋已請專業人員評估。記者胡瑞玲／攝影

汐止 保麗龍

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