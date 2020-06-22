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台南高雄近萬戶將停水7小時 停水區域看這裡

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南高雄近萬戶109年6月24日上午9時起至下午16時00分止停水7小時。圖／水公司提供
台南高雄近萬戶109年6月24日上午9時起至下午16時00分止停水7小時。圖／水公司提供

台水公司六區處配合交通部公路總局第五區養護工程處曾文工務段之「台3線381K+200箱涵新建工程」，臨時辦理管線遷移，將自109年6月24日上午9時起至下午16時00分止停水7小時，停水範圍為南化區、左鎮區、山上區、內門區、田寮區、旗山區等六個行政區部分里共9667戶，詳如停水範圍表，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

水公司表示，為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次停水施工將取消。

本次停水用戶數計9667戶，除停水區域外，其餘地區可正常供水;惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能稍有延遲情形。

自來水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，俟流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。有關停水相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站(https:// wateroff.water.gov.tw/)查詢。

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