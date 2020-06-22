居民憂新建案危害社區 新北市府：要求建商溝通

新北市汐止區活力Double社區住戶控訴，開發商為了在社區後方展開新建案，規畫將社區AB棟間8公尺寬道路下方的地下室回填，民眾憂心可能危害社區基礎結構，若有地震將成受災戶，新北市府工務局昨要求結構鑑定並恢復道路使用。

活力Double社區管委會主委許志明指出，社區AB棟間8公尺寬道路原為建商私有土地，其地下室相互連通並規畫游泳池及汽機車停車場，但是建商為了在社區後方開發新建案，去年先是以社區AB棟所持建照不同，市府認定為不同社區，地下室不能互通為由，將連通AB棟的通道用加厚水泥牆封住。

汐止區活力Double社區後方因新建設與建商產生糾紛，民眾擔憂居住安全受到危險。 記者胡瑞玲／攝影

之後為開發社區後方新建案，並讓大貨車進出社區AB棟間道路以利施工，建商去年將該道路捐給市府取得容積獎勵，並計畫回填道路下方空間。

民眾擔心道路下方為地下室，無法承受大型車輛的載重，以及質疑回填地下室的可行性，主動請結構技師勘查，結果指出該道路只適合做結構補強，不宜回填，回填會有風險。

許志明表示，社區建物若有問題，居民願意配合建商或市府施工、改善，但建商惡意欺瞞，市府又不嚴格查核，就直接通過建商道路申請，市民求助無門。

汐止區活力Double社區後方因新建設與建商產生糾紛，民眾擔憂自身居住安全受到危險，掛上布條表達不滿。 記者胡瑞玲／攝影

三圓建設經理曾紘玟表示，住戶憂心的道路載重及回填工程問題都已在說明會解釋，目前已做好結構加強工程，也通過台北市土木技師公會評估鑑測；回填工程採發泡聚苯乙烯工法，工法成熟，北市土木技師公會及結構技師公會在施工期間也會派員監測、檢核。

工務局指出，道路下方已被廠商挖掘當停車場使用，除將取消容積獎勵外，也要求建商積極與居民溝通，並盡速將計畫道路恢復原狀，還路於民。