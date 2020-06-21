新北推無樁式共享單車 侯友宜：絕對省

YouBike1.0升級2.0雙北不同調，新北市長侯友宜前天說升級2.0要再多花5.7億元，「浪費公帑」，新北市將在淡水試辦電子圍籬無樁式共享單車，侯友宜昨天說這樣費用「絕對會很省」，新北交通局長鍾鳴時表示，無樁位自行車就是向業者收取使用公有道路停放單車的「地租」，電子圍籬圍多少範圍就收多少租金，新北不需支付任何費用。

YouBike1.0升級2.0有系統不相容的問題，得多花大筆經費重新建置，台北市長柯文哲認為升級2.0有科學上的必要性，希望新北加入，新北市長侯友宜前天表示，系統沒有辦法相容，1.0部分要重新來做，如果重新啟動2.0，需要把1.0以前所花費的重新再來以外，還要再多花5.7億。

侯友宜昨天表示，即將試辦的電子圍籬無樁式共享單車，雖還沒有談到費用，但這個費用絕對會很省；至於會不會將無樁式共享單車推向台北市，侯友宜表示，如果無樁式共享單車能順利推動成功，設站會非常的方便，只要設一個電子圍籬，就可以立即有效啟用，設站地點可以視交通環境適時調整。

侯友宜表示，相信台北市跟新北市面臨同樣的問題，已經拜託交通局，跟台北市交通局一定要攜手合作，保障兩市人民權益，大家齊心協力解決問題。

新北交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅說，依淡水試辦電子圍籬無樁式單車租賃站，圍多少範圍就收多少租金，目前規劃7、80的站點，還需會勘才能確認，市府不需花任何一毛錢。至於電子圍籬如何使用，黃莉雅表示，每個電子圍籬劃設後都有定位點，手機上也會顯示還車的範圍，車輛必須放置在圍籬內才會開始、停止收費。

黃莉雅也說，車輛在未出租狀況下遭移離電子圍籬，業者透過定位會在一定時間內取回調整，若沒有就屬於違規停車，並由市府拖吊，業者必須繳納罰單等費用。

至於有人擔心新北oBike亂象再起，鍾鳴時說，等新北市共享運具經營業管理暫行自治條例通過後，業者申請時要繳保證金等，若經營不當市府就可以依法移置、保管及拍賣。