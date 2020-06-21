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天熱暴雨易破裂 淡水686斤大南瓜重量王紀錄縮水

中央社 / 新北21日電

全國大南瓜比賽重量王由淡水農友種出的686斤大南瓜奪冠，較前3年的成績遜色不少，不過，種出傲人的大南瓜要靠老天爺幫忙，今年暴熱暴雨天氣，更讓許多大南瓜爆瓜陣亡。

由新北市政府農業局輔導淡水區農會舉辦「109年全國大南瓜比賽」，今天於淡水金色水岸廣場舉行頒獎典禮，今年冠軍由來自淡水在地的農友林建訓奪下，市長侯友宜也親自頒發冠軍獎金新台幣9萬元。

淡水區農會指出，大南瓜比賽多年來已累積高知名度與好口碑，成為全台最具指標性競賽，每年都吸引眾多農友報名參與這項南瓜界盛事，除了比重量的重量組及創意組外，還有選美的品質組以及比甜度與口感的食用品質組。

今年大南瓜的重量王由林建訓奪得，但總重量為686斤，僅較來自桃園觀音的亞軍得主大南瓜多出10斤多，更較108年的903台斤、107年925台斤及106年868台斤紀錄明顯遜色不少，成績差強人意。

不過，林建訓坦言自己原有一顆更重，且有奪冠希望的大南瓜，但上週才剛爆瓜，也讓林建訓唏噓不已。

林建訓表示，在大南瓜果實生長期應施予鉀肥，但期間若逢梅雨導致水分過高，就易造成瓜體破裂，而現場每顆南瓜都是農民朋友的血汗結晶，自己也是花費半年以上細心照料，除了種植環境保持通風，更要注意病蟲害防治，希望民眾觀賞之餘，也能愛護這些得來不易的大南瓜。

淡水區農會表示，農會研發眾多南瓜加工商品，彌補產季限制，創造南瓜全年經濟，以及配合市府「美味農業得來速」政策，讓民眾輕鬆採購南瓜；侯友宜也籲民眾觀賞大南瓜同時，品嘗南瓜創意料理

淡水 創意料理

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