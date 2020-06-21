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DIY端午粽飾互表心意 新北首場未婚聯誼配對率高達31%

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市今舉辦今年首場未婚聯誼活動。圖／新北市民政局提供
新北市今舉辦今年首場未婚聯誼活動。圖／新北市民政局提供

新北市民政局今在貢寮福容飯店舉辦今年第1場未婚聯誼活動「2020 愛你愛妳」，總計有59位未婚男女報名參加，活動中一同DIY九孔端午粽吊飾互表「中意」及心意，總計有18人配對成功，配對率高達31%。

民政局長柯慶忠表示，新北未婚聯誼結合各區地方特色，設計有趣主題活動，包含歐式野餐、卡丁車、DIY擴香瓶及鑰匙圈、沙灘排球等，並搭配互動遊戲增進彼此對話空間。

今年受到新冠肺炎疫情影響，導致未婚聯誼活動延後，讓不少心急兒女婚事的父母頻頻詢問活動期程。民政局戶政科長顏耀明指出，此次活動有設計問券，並依參加者興趣喜好分組，讓配對雙方有共同話題。

除了有換桌互動、分組遊戲，還配合端午佳節及結合貢寮九孔殼，讓參加的單身男女齊力DIY端午粽吊飾，並親手繪製九孔彩繪串在粽飾上，除表達「中意」心意外，也成為彼此間的定情物。

在鐵路局上班的郭先生表示，之前擔任列車長須經常在外地工作過夜，讓剛萌芽的愛情夭折，現在轉換內勤較為穩定，盼藉著參加活動成功找到另一半。

同樣也在鐵路局上班的張小姐表示，參加過幾次民間舉辦的聯誼活動，雖然都無疾而終，樂觀的她依然勇敢追愛，積極參加活動，希望能透過聯誼成功脫單。

民政局表示，此次未婚聯誼活動共有59人參加，其中有18人配對成功，配對率高達31%，許多配對成功者還在活動結束後，相約到福隆海灘看夕陽及國際沙雕藝術展，市府也贈送每對配對者「愛的電影票」。

新北市今舉辦今年首場未婚聯誼活動，參加者齊力DIY九孔端午粽吊飾互表「中意」及心意。圖／新北市民政局提供
新北市今舉辦今年首場未婚聯誼活動，參加者齊力DIY九孔端午粽吊飾互表「中意」及心意。圖／新北市民政局提供

聯誼 DIY

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