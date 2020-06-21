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靈鷲山志工福隆淨灘 沙雕區清出不少啤酒罐
靈鷲山與福容飯店合辦「每月1小時，淨灘愛地球」活動，35名志工今天到福隆海灘欣賞沙雕，並在海岸線撿回128公斤的垃圾，其中有不少啤酒罐和寶特瓶。
靈鷲山心道法師說，「我們都是福隆的主人，也都將是福隆的過客」，福隆的山水是子子孫孫的財產，要保護它，並讓良善、純樸的民風傳承下去。
35名志工今天頂著烈日，在福隆海岸、沙灘撿拾垃圾，1小時共撿回128公斤垃圾。參加淨灘的許媽媽說，這次跟家人、朋友淨灘，同時看沙雕，覺得不虛此行，也很高興能為地球盡點心力，祈願地球得到療癒，充滿無限生機。
蘇姓男子帶著小孩同行，他說沙雕藝術季既健康又環保，很適合親子同遊。到福隆淨灘，既能親近海洋，又可以保護環境，一舉兩得。
今年福隆沙雕藝術季以「巨人的夢遊世界」為主題，55公尺長的沙雕巨人躺在沙灘非常吸睛。
福容飯店副總陳柏宏說，飯店已安排定時淨灘，但不敵垃圾產生速度，非常感謝靈鷲山志工一同守護福隆海灘，也希望更多的人投入淨灘，一起守護台灣的海洋。
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