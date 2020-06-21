愛心義築小團免費修屋 小孩住的安穩才有機會翻轉人生

新北市瑞芳區陳姓3姊弟父母離婚，外祖父想要照顧他們，但住家會漏水，生活環境差。愛心義築小團決定免費幫陳家整修房子，今天號召50多名義工拆除屋頂等結構，未來利用假日施工，預計7月中旬讓一家人住進新家。

愛心義築小團成立2年多，成員來自各行業。愛心義築小團與其他修繕義工團體最大的不同，是專為家有小孩的住家服務，希望較為貧困的家庭下一代，能有安穩的生活環境，才能專心學習，更有機會翻轉人生。

這件修繕專案負責人朱志煌說，社團接獲林姓志工通報，瑞芳陳姓屋主的女兒已離婚，因為女兒和女婿都染毒，法院將3名外孫女的監護權判給他。

陳男居住的房子老舊，屋頂會漏水，讀小學五年級的大外孫女住不慣，目前與生父在基隆同住。陳男擔心外孫女會受到不良影響，很想接她回瑞芳同住。

愛心義築小團決定利用善款幫助陳家整修房屋，19日號召成員出團，今天共有50多人到場，分頭拆除陳家屋頂及較殘破結構，搬除營建廢棄物。下星期端午連假不出團，預計利用4個工作天，在7月12日整修完成。