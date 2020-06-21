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新北暑期育樂營再加碼 總計1500梯次3.7萬名額
暑假即將到來，新北市暑期育樂營再加碼200個梯次、約7000名額，今起開放第二階段報名，總計多達1500梯次、近3萬7千個名額，分為休閒活動、技能研習、體育競賽、職業試探等7大類，目前報名人數約2萬4千多人，持續開放報名中。
新北市教育局指出，暑期針對國中小學生開辦的育樂營，共分為休閒活動、技能研習、服務公益、知性藝文、體育競賽、職業試探及其他等7大類，各局處也分別推出多元活動，如經發局的「電競親子營」、消防局「消防夏令營」及客家、文化局的文化夏令營。
教育局表示，今再加碼的200梯次、7000名額中，以職涯探索課程為主，包括能仁家商「機不可失」、板橋國中「天生玩酷好手」等營隊，另外還有鶯歌國中的「陶心手藝營隊」，可體驗捏陶樂趣，穀保家商「創意飲品製作」學習神奇咖啡立體雕花，醒吾高中「頑皮雕營隊」教學人體噴槍彩繪技巧。
此外，新北市體育處也加碼開辦「2020新北市親子棒球競賽」，特別邀請新北市各級棒球隊教練在光華國小、中港國小、金龍國小、新埔國小、土城國小及高灘地大都會棒球場舉辦育樂營，點燃小朋友的「棒球魂」。
教育局說，今年暑期育樂營總計有1500梯次，提供近3.7萬個名額，歷年最多，目前報名人數達三分之二，約2萬4千多人，各育樂營仍持續開放報名中，也將盤點熱門項目，研議後續辦理，詳細資訊可上新北市中小學寒暑期育樂營專屬網站查詢(http://camp.ntpc.edu.tw)。
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