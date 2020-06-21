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新北鼓藝節開跑 新莊鼓廠「响仁和」響徹近百年

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
响仁和鼓藝工坊王錫坤(右)、王凱正(左)父子聯手擊奏「承者之心」。圖／新北市文化局提供
响仁和鼓藝工坊王錫坤(右)、王凱正(左)父子聯手擊奏「承者之心」。圖／新北市文化局提供

創立於1927年的新莊「响仁和吹鼓廠」，至今傳承至第三代，鼓聲響徹近百年，第二代傳人王錫坤更被文化部登錄為「文化資產保存技術及保存者」，新北市文化局即日起在新莊文化藝術中心推出「2020新北市鼓藝節－新莊响仁和鼓文化特展」，至7月29日止，以影像、手作等多元內容帶領民眾一窺製鼓奧秘，更推出4個梯次的「文化行旅」，漫遊「新莊廟街」及「响仁和鼓文化館」。

响仁和由王桂枝(阿塗師)創立，至今由王錫坤父子經營「响仁和鼓文化館」，王錫坤製鼓工藝享譽國際，不但是新北文化貢獻獎得主，2010年更被文化部登錄為「文化資產保存技術及保存者」，傳承近百年的製鼓精神與技法，為國家品牌團隊。

文化局長龔雅雯指出，文化局2007年起策劃「新北市鼓藝節」系列活動，以「响仁和鼓藝工坊」為主軸，加強民眾與珍貴文化資產的接觸，將響亮（响）而得眾人喜愛（仁和）的品牌精神廣為宣傳，今年雖受疫情影響，取消大型實體演出，但仍推出鼓文化特展、線上擊鼓遊戲、明年度演出節目徵件等多樣形式。

今年率先揭開序幕的鼓文化特展，以「鼓」延伸出不同主題，更首度邀請剪紙技藝名師馬祖阿婆－陳治旭，打造剪紙燈箱作品，述說响仁和三代傳人的製鼓故事；新莊高中美術班教師曾己議也以彩繪美化鼓身，創作「漾彩新北」，集眾人之力跨域共創。

文化局表示，响仁和鼓文化特展以實體鼓展搭配現場導覽，規畫影像、手作、電子鼓聲、走讀等多元內容，今年推出4梯次的「文化行旅」，將帶著民眾漫遊「新莊廟街」及「响仁和鼓文化館」，由王錫坤師傅與兒子王凱正聯手說鼓，並邀請興直堡文史工作室曾素月老師分享廟街百年風華。

另外，本次展期為了讓民眾不用出門就可上線看展，特地拍攝導覽影像分享在官方粉絲團，民眾參與臉書互動遊戲，就有機會獲得响仁和鼓文創紀念品，展覽期間也開放預約導覽，參加即贈送「八角小鼓」紙藝DIY材料包，詳細資訊可電洽新莊文化藝術中心(02)2276-0182分機101或至文藝中心網站查詢http://www.xacac.ntpc.gov.tw。

新北市文化貢獻獎得主王錫坤導覽展覽內容。圖／新北市文化局提供
新北市文化貢獻獎得主王錫坤導覽展覽內容。圖／新北市文化局提供
文化部政務次長彭俊亨(右)、新北市文化局長龔雅雯(中)、新莊區長朱思戎到場參觀。圖／新北市文化局提供
文化部政務次長彭俊亨(右)、新北市文化局長龔雅雯(中)、新莊區長朱思戎到場參觀。圖／新北市文化局提供

文化局 文化資產

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