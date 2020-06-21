愛樂種子募集大提琴 世界冠軍咖啡師吳則霖也到場支持

現今社會學習大提琴對一般人來說不是件難事，對弱勢孩童來說卻是遙不可及的夢想，為讓都市邊緣及偏鄉地區孩童擁有相等資源及機會，接觸學習樂器的契機，愛樂種子自2016年起舉辦「Sistema Taiwan愛樂種子公益音樂教育計畫」，愛樂種子理事長謝淑莉表示，今年還缺5把二分之一大提琴，盼家中有閒置大提琴的民眾，加入捐琴公益行列，新北市教育局長張明文及世界咖啡師冠軍吳則霖也到場支持。

在美國就讀高中、從小就學習大提琴的17歲默林，因新冠肺炎疫情關係回來台灣，她除了主動擔任合奏課助教志工，得知今年還缺二分之一大提琴，主動用自己在台灣打工的零用錢購買大提琴捐贈。

「希望拿到大提琴的小朋友，也能跟我一樣經歷學習音樂時的快樂，並創造更美好的回憶」，默林表示，現階段並不想要當老師，之後也會回美國完成學業，但將繼續與愛樂種子保持聯繫，持續幫助弱勢孩童。

此外，默林將在7月12日與妹妹舉辦大提琴演奏音樂會，其收入也將捐贈愛樂種子作為相關課程圾費，以具體行動為弱勢孩童提供更多協助。

除了默林，還有一口氣捐4把琴的陳美智小姐，以及居住在中和的蔡明蓉小姐也透過「小提琴交換咖啡魔豆機」活動，將抽獎抽到的咖啡機換2把提琴捐贈，都熱心捐琴做公益。

另外，愛樂種子弦樂團、今年5年級的學生小珍也表示，她從小三開始加入計畫學習大提琴，因為看到街頭藝人拉提琴而產生憧憬。

小珍說，期間也因遇到挫折一度想要放棄，媽媽也十分心疼她，「要不要放棄？但心裡覺得痛痛的，想要繼續拉琴給媽媽和弟弟，還有很多人聽」，這樣的想法讓她繼續學下去。

現在固定一天練習2至3小時，星期日會與其他分部上從中午12點至下午5點上合奏課，小珍說，現在她也越來越珍惜拉琴的時光。

謝淑莉指出，舉辦募琴活動、給予邊緣或偏鄉地區孩童，像是新住民、原住民、隔代教養等學大提琴機會，不是希望所有人都能成為音樂家，但希望給他們平等的資源、選擇學習樂器的機會，甚至培養一個興趣，在成長學期當中陪伴他們。