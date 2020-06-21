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持續高溫警訊 北市啟動熱浪措施慎防熱傷害

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市環保局啟動熱浪因應措施，出動灑水車執行灑水降溫作業。圖／北市環保局提供。
北市環保局啟動熱浪因應措施，出動灑水車執行灑水降溫作業。圖／北市環保局提供。

中央氣象局持續發布高溫橙燈警訊。北市環保局表示，到今天為止，台北市已連續6天高溫飆升36度以上，期間皆發布熱浪預警通報，北市府相關局處也進行熱危害因應措施，包含高溫灑水、植栽澆灌、弱勢關懷、食安及市集宣導、勞動檢查及教育宣導等，以降低高溫帶來的潛在危害。

環保局表示，北市府依熱浪預警機制，通報相關局處啟動熱浪因應措施，從6月6日發布首次熱浪預警並啟動相關因應措施，截至6月19日的執行成果，包括環保局道路高溫灑水累計里程達390公里、公園處加強植栽澆灌面積62萬3493平方公尺。

至於北市衛生局及市場處則分別輔導186處食品業者，及赴460處公有市場和攤販集中場宣導。對於戶外工作者，勞動局執行高溫室外作業勞動檢查155場次，社會局也關懷獨居長者、獨居身障者、街友3566人次。

環保局提醒，進入酷熱的炎夏時序，氣溫有可能持續飆高，除了室內保持良好空氣流通，避免非必要的戶外活動或曝曬於高溫環境下，並注意保持涼爽、補充水分、提高警覺以預防熱傷害。不僅要懂得防曬及降溫措施，確保身體能有效散熱，遠離中暑及熱衰竭的來襲，若發現有熱傷害的症狀時，應盡速離開高溫環境，補充足夠的水份，以及適當的休息及降溫，必要時迅速就醫。

高溫 北市 熱浪

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