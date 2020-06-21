全國南瓜王重686台斤 淡水農友林建訓三連霸

新北市淡水區農會每年都會舉辦「全國大南瓜比賽」，吸引全台農友參與，今年的大南瓜王由淡水在地農友林建訓奪下，成功三連霸，重量高達686台斤，4個成年人都環抱不住，市長侯友宜今上午特別至淡水頒發9萬元的獎金，並現場「業配」，號召民眾支持新北農產。

侯友宜指出，淡水農會舉辦全國大南瓜比賽已經第9年，今年新北南瓜產量高達220萬公斤，超過每年平均的100萬公斤，量好、品質也好，尤其栗子南瓜甜度高達15度，全國數一數二。

侯友宜也大力推薦農會推出的南瓜特產，如南瓜米粉、南瓜濃湯，他表示，南瓜是高膳食的纖維，低糖、低熱量，有助減重，還可以預防心肌梗塞以及糖尿病，是非常好的健康食品，「請大家多多購買淡水農品質最棒大南瓜，我們的南瓜真的營養又健康。」

頒獎典禮現場，一顆顆放大版南瓜令民眾嘖嘖稱奇，今年度大南瓜王更重達686台斤，由淡水農友林建訓拿下，成功三連霸，但他有些遺憾地透露，其實今年原本有另一顆更大的南瓜，上看900台斤，但日前連日大雨，吸水過多爆裂，只好以第二大的南瓜參賽，今年的成績更距目標值有段落差。

林建訓分析，今年成績不甚理想的原因，可能是種植南瓜的沙坑挖得不夠深，導致底部積水太多，影響生長，但還是很開心將冠軍留在淡水，明年將汲取經驗、捲土重來，一定可以種出更大、更漂亮的南瓜。

淡水區農會表示，淡水大南瓜比賽已成為全台最具指標性的南瓜競賽，每年都吸引眾多農友報名，除了重量組外，還有激發想像力的創意組、選美的品質組及甜度與口感的食用組，所有作品都展現農民朋友灌注的心血結晶，顯示台灣及新北市的農業實力。