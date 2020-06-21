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竹林慈玄宮端午活動助弱勢 除義診還有2000元禮金

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
竹林慈玄宮攜手淡水區關懷弱勢協會舉辦「慶端午送愛心」活動。圖／新北市民政局提供
竹林慈玄宮攜手淡水區關懷弱勢協會舉辦「慶端午送愛心」活動。圖／新北市民政局提供

端午節即將到來，全台各地皆有許多慶端午活動，新北市竹林慈玄宮也攜手淡水區關懷弱勢協會，今日在竹林慈玄宮前廣場舉辦「慶端午送愛心」活動，還贈弱勢每戶2000元端午禮金，該協會已連續舉辦13年關懷弱勢活動。

竹林慈玄宮主委暨淡水區關懷弱勢協會理事長、議員蔡錦賢表示，往年都在淡水捷運站舉辦端午賑濟金發放活動，今年考量疫情避免群聚，改在竹林慈玄宮前廣場發放，並提供接駁車載送弱勢民眾上下山。

除了義診、義剪、發放肉粽及物資外，今年還發放弱勢家庭每戶2000元端午禮金，此外，家樂福小磚頭公益團體也提供1000元禮金，盼透過企業及社會善心人士，讓弱勢能團圓過佳節。

新北市副市長謝政達表示，竹林慈玄宮秉持玄天上帝普渡濟世的精神，經常舉辦弱勢關懷活動，每年春節、端午節、中秋節等三大節日發放賑濟金、愛心園遊會及歲末寒冬送暖圍爐，是竹圍地區重要的信仰中心。

新北市民政局長柯慶忠表示，竹林慈玄宮主祀玄天上帝，俗稱上帝公、上帝爺、帝爺公，民眾相信帝爺公能勸人向善、趨吉避凶，保佑民眾安居樂業。

每年玄天上帝誕辰會舉辦遶境與祝壽慶典，農曆7月則連續3天舉辦河祭、路祭薦拔祈福大法會，是當地的年度宗教盛事。

竹林慈玄宮攜手淡水區關懷弱勢協會舉辦「慶端午送愛心」活動，還贈弱勢2000元端午禮金。圖／新北市民政局提供
竹林慈玄宮攜手淡水區關懷弱勢協會舉辦「慶端午送愛心」活動，還贈弱勢2000元端午禮金。圖／新北市民政局提供
竹林慈玄宮攜手淡水區關懷弱勢協會舉辦「慶端午送愛心」活動。圖／新北市民政局提供
竹林慈玄宮攜手淡水區關懷弱勢協會舉辦「慶端午送愛心」活動。圖／新北市民政局提供

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