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社區中庭變道路恐歪樓 居民淚訴：怕成下個921災戶

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
汐止活力Double社區後方因新建設與建商產生糾紛，民眾擔憂自身安全受到危險。記者胡瑞玲／攝影
汐止活力Double社區後方因新建設與建商產生糾紛，民眾擔憂自身安全受到危險。記者胡瑞玲／攝影

新北市汐止區活力Double社區有住戶控訴，開發商三圓建設公司為在社區後方建設新建案，要把社區AB兩棟間寬8公尺的道路打通，並將道路下方的地下室回填，然回填工程恐危害到社區基礎結構，讓民眾憂心，若有地震發生，他們恐將成為下一個921災害戶。

活力Double社區管委會主委許志明指出，住戶辛苦攢下錢買房子，卻被建商騙了10幾年，社區分為A、B、C三棟，原本同個社區只須1張建照，然A棟與Ｂ棟建照卻不一樣，讓市府誤以為是不同社區。

A、B棟結構相連，地下室從B1至B4皆可互通，原規畫B2為社區游泳池、B3與B4為汽機車停車場，然建商為了在社區後方建設新建案，從去年開始動作頻頻。

建商去年先將AB棟之間的8公尺道路捐給市府作為和法道路，並開始計畫要打通，再用兩棟建照不同，市府認定地下聯通空間是違法，因此進行第一次施工，用超厚水泥牆將聯通道路隔開。

之後建商為了進行新建案施工，要在掏空的道路上讓載重的大貨車通行，社區住戶擔心自身安全堪慮，於是請結構技師做評估勘查，報告指出兩棟間道路只適合做結構補強，不宜回填，回填會有樓塌風險。

居民與建商溝通後，建商一開始表示僅會做結構補強，今年6月16日卻直接宣布要進行地下室回填工程，今下午舉辦說明會，隔天即刻動工，讓居民錯愕不已。

許志明表示，社區3棟總共約有270戶、900人，若社區建物有問題都很願意配合建商或市府進行施工、改善，但建商這樣惡意欺瞞、強行施工，市府又不嚴格查核，就直接通過建商道路申請。

「家，是最安全的地方」，許志明說，但現在他們的家卻恐因回填工程導致結構不穩，長期下來建物恐「歪樓」，居民又恐懼又憤怒，未來出事後建商、市府恐互推，求助無門。

新北市工務局表示，去年6月接獲舉報，該社區間計畫道路下方不僅遭建商擅自挖掘使用，還將該道路以容積移轉方式捐贈給市府。

因此，市府嚴正要求三圓建設公司須將道路下方被挖空部分回填、恢復道路使用、取消容積移轉獎勵，並呼籲建商善盡社會責任、顧及企業形象。

該計畫道路補強鑑定已由業者提送專業技師公會審查在案，道路回填施工計畫書也須經專業技師公會審查，完工後必須經專業技師公會確認才能使用。

工務局表示，已要求三圓建設在充分和住戶說明溝通後，盡速將計畫道路恢復原狀還路於民，也呼籲建商勿挑戰市府執行公權力的決心。

三圓建設藉口補強活力Double社區結構，卻將連通道路用水泥牆堵住。記者胡瑞玲／攝影
三圓建設藉口補強活力Double社區結構，卻將連通道路用水泥牆堵住。記者胡瑞玲／攝影
活力Double社區B3、B4原為停車場，卻去年建商封住聯通道路後就不再能停車。圖／活力Double社區管委會主委許志明提供
活力Double社區B3、B4原為停車場，卻去年建商封住聯通道路後就不再能停車。圖／活力Double社區管委會主委許志明提供
三圓建設藉口補強活力Double社區結構，卻將連通道路用水泥牆堵住。記者胡瑞玲／攝影
三圓建設藉口補強活力Double社區結構，卻將連通道路用水泥牆堵住。記者胡瑞玲／攝影
活力Double社區B2原規畫游泳池，但10幾年過去建商卻遲遲未施工。記者胡瑞玲／攝影
活力Double社區B2原規畫游泳池，但10幾年過去建商卻遲遲未施工。記者胡瑞玲／攝影
活力Double社區AB棟間道路與後方原有圍牆，建商為開發新建設打掉圍牆，並讓大貨車駛過掏空道路。圖／活力Double社區管委會主委許志明提供
活力Double社區AB棟間道路與後方原有圍牆，建商為開發新建設打掉圍牆，並讓大貨車駛過掏空道路。圖／活力Double社區管委會主委許志明提供
三圓建設藉口補強活力Double社區結構，卻將連通道路用水泥牆堵住。記者胡瑞玲／攝影
三圓建設藉口補強活力Double社區結構，卻將連通道路用水泥牆堵住。記者胡瑞玲／攝影
汐止活力Double社區後方因新建設與建商產生糾紛，民眾擔憂自身安全受到危險。記者胡瑞玲／攝影
汐止活力Double社區後方因新建設與建商產生糾紛，民眾擔憂自身安全受到危險。記者胡瑞玲／攝影
活力Double社區B3、B4原為停車場，卻去年建商封住聯通道路後就不再能停車。圖／活力Double社區管委會主委許志明提供
活力Double社區B3、B4原為停車場，卻去年建商封住聯通道路後就不再能停車。圖／活力Double社區管委會主委許志明提供

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