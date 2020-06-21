新北市府電梯遭人為破壞？ 侯友宜：這是意外

新北市政府西側20號電梯昨中午發生故障，從B1升上一樓時突然卡在半空，造成3名公務員受困，事後秘書處查出，疑似為一名身障婦人衝撞電梯所造成，新北市長侯友宜今則表示，「這是一個意外，一個行動不便的長者在推車的過程當中，不慎撞到電梯，於是電梯故障。」

據了解，該名婦人經常來市政府休息，昨日中午欲將電動輔助車牽至插座充電時，意外碰撞電梯門，造成故障，侯友宜也表示，已經立即啟動維修，會更加謹慎預防這種意外的發生。