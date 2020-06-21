端午連假來臨 新北公布6大易塞車景區

端午4天連假即將到來，新北交通局公布6大易塞車的風景區、6大易塞車的市區幹道，交通局指出，端午連假自6月25日至28日，新北製作懶人包供民眾查詢易塞車路段、停車剩餘數、即時路況，呼籲用路人避開塞車路段、時段，並選大眾運輸工具出遊。

交通局指出，連假期間新北易塞車風景區包括，九份老街（汽車路、瑞金公路）、深坑老街（文山路、北深路）、淡水老街（民權路、中正路）、鶯歌老街及陶瓷博物館（國慶街、文化路、三鶯大橋）、烏來（台9甲線），壅塞時段自中午到入夜。

交通局表示，九份是熱門觀光景點，但道路狹窄且停車空間有限，瑞芳警分局連假期間將視車流狀況，針對遊覽車、小型車實施交通管制。

若要前往民眾可搭乘台鐵至瑞芳火車站，轉乘788、825、827、856公車，或在板橋公車站、捷運西門站、捷運北門站搭乘965線公車直達九份。

另外金山牡丹蓮開花期適逢端午連續假，金山又有神秘海岸、溫泉、鴨肉美食，交通局指出，欲前往金山的旅客可在板橋公車站953公車，或是搭乘捷運至淡水站轉乘716、863及862線公車。

交通局說，新北市區易塞車路段則有，台65線土城至五股路段、台64線中和至五股路段、中和中正路、泰山新五路、三重重陽路、林口文化北路等。