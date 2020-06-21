活力戰熱暑 北市都市啄木鳥計畫7月4日開跑

台北市政府公園處與大安森林公園之友基金會合作，大家引頸期盼的都市啄木鳥計畫系列活動，將於7月4日開跑，受矚目的「手植一棵屬於你的櫻花」，將於7月4日早上8點30分至11點，於大安森林公園兒童小舞台舉辦登場，邀請家中6歲以下的小寶貝來參加可愛的變裝走秀趴。

台北市公園處表示，即日起至6月26日止開放報名（https://reurl.cc/xZbo4b），完成走秀後還可獲得一件精美小禮品，結束後還有櫻花種植教學示範，教導如何正確種植櫻花及維護植栽健康。

台北市公園處指出，都市中的樹木受到環境或人為因素的影響，可能無形中造成樹木損傷、破壞樹木結構，增加樹木生病、傾倒的機率，甚至可能威脅到市民的安全。

從2016年起，台北市政府公園處與大安森林公園之友基金會合作，舉辦都市啄木鳥計畫，邀請各領域的專家學者，教授管理樹木的知能，包含樹木修剪、風險評估等內容，讓參與民眾具備樹木風險評估的能力，協助發現與通報公園潛在性危險樹木。