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活力戰熱暑 北市都市啄木鳥計畫7月4日開跑
台北市政府公園處與大安森林公園之友基金會合作，大家引頸期盼的都市啄木鳥計畫系列活動，將於7月4日開跑，受矚目的「手植一棵屬於你的櫻花」，將於7月4日早上8點30分至11點，於大安森林公園兒童小舞台舉辦登場，邀請家中6歲以下的小寶貝來參加可愛的變裝走秀趴。
台北市公園處表示，即日起至6月26日止開放報名（https://reurl.cc/xZbo4b），完成走秀後還可獲得一件精美小禮品，結束後還有櫻花種植教學示範，教導如何正確種植櫻花及維護植栽健康。
台北市公園處指出，都市中的樹木受到環境或人為因素的影響，可能無形中造成樹木損傷、破壞樹木結構，增加樹木生病、傾倒的機率，甚至可能威脅到市民的安全。
從2016年起，台北市政府公園處與大安森林公園之友基金會合作，舉辦都市啄木鳥計畫，邀請各領域的專家學者，教授管理樹木的知能，包含樹木修剪、風險評估等內容，讓參與民眾具備樹木風險評估的能力，協助發現與通報公園潛在性危險樹木。
台北市青年公園管理所主任王淑雅補充，除了「手植一棵屬於你的櫻花」，將陸續推出7月25日「天有可測風雲-- 氣候變遷、颱風與樹木的關係」、8月22日「到底台灣哪裡的土是植栽最好的土」、9月19日「颱風來之前是「砍樹」還是「修樹」?」等免費課程，民眾可持續關注相關訊息。
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