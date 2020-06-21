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新北棄YouBike改推無樁式共享單車 侯友宜：絕對會很省
YouBike1.0升級2.0雙北不同調，新北市長侯友宜日前表示，升級2.0要再多花5.7億，「浪費公帑」，他今出席「全國大南瓜比賽」時表示，即將試辦的電子圍籬無樁式共享單車，雖還沒有談到費用，但這個費用絕對會很省，「經費一定要符合民眾的權益，以民眾最大的福祉作為最大考量，不要浪費公帑為目的。」
至於未來會不會將無樁式共享單車推向台北市，侯友宜表示，如果無樁式共享單車能順利推動成功，設站會非常的方便，只要設一個電子圍籬，就可以立即有效啟用，設站的地點可以視交通環境適時的調整，「現在的科技能不能做到，而且做到穩定度跟妥善度，我們一直都在試營運跟評估。」
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