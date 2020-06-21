里長憂綠化湳仔溝丟錢到水裡 新北水利局：要時間生長

板橋湳仔溝河岸因長期泡水且汙水流入，植栽生長狀況不佳，新北水利局花792萬施作「板橋區湳仔溝渠底植栽工程」，在子溝兩側種植植栽，華東里長王典芳指出，汛期花大錢種植卻遭大水沖走，效果不好。水利局指出，植物生長需要時間，遭沖走部分會在汛期過後補種。

水利局去年在湳仔溝華香橋下游左岸嘗試種植水生植物，因效果良好決定增加綠化保水面積，從左岸華香橋下游至亞東橋下游、右岸南興橋上游至亞東橋下游沿線種植，並採用挺水性水生植栽，且具有抗汙染及淨化達清水效果。

王典芳表示，民眾反應湳仔溝番園橋以北到礫間處理廠沒種植，有種的部分還出現枯萎，近期大雨來子溝水會淹到母溝，導致部分植栽遭沖走、淹死，花大錢種植不如讓雜草自然生長。

水利局長宋德仁指出，近期因為大水關係會再補種植，最重要的是綠化湳仔溝，且子溝兩側有植栽後，植物根能牢抓泥沙，就不會出現坑洞積水造成臭味，不過植物需要時間等待生長，有要求廠商保活6個月。

新北市議員何博文說，新北汛期為每年的5月至11月，雖有保活但此刻美化如同錢丟到水裡，希望市府應對症下藥，錢花在刀口上，才能讓新北市民有感施政。

雨水下水道工程科長王忠賢說，選擇容易浸到水、植物不容易生長的地方，種植耐泡的水生植物，如果岸邊野生植物長得好就不會去種，由於現在逢梅雨季湳仔溝水量大，會考慮10月汛期結束後再來補種。