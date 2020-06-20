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YouBike升級 侯友宜：在新北是浪費公帑 柯文哲：科學上有必要

聯合報 / 記者江婉儀楊正海／連線報導
YouBike1.0是否升級2.0，成為雙北爭議焦點。記者江婉儀／攝影
YouBike1.0是否升級2.0，成為雙北爭議焦點。記者江婉儀／攝影

YouBike1.0升級2.0雙北步調不一，新北市長侯友宜昨表示尊重北市升級2.0，但新北市在1.0花9億元，升級2.0要再多花5億7千萬元，是「浪費公帑」；台北市長柯文哲則說，升級2.0有科學上的必要性，他希望新北加入，但新北做不做，要跟捷安特討論，他沒辦法多說一句。

新北市與捷安特合約到明年8月結束，已建置605站、1萬9千多輛自行車；如今計畫以無圍籬電動輔助自行車取代，將在淡水區和板橋、三重、新店等通勤綠廊試辦6個月。

侯友宜表示，YouBike1.0雙北銜接沒問題，近期北市要升級為2.0，但新舊系統不相容，如果把1.0廢掉重新換2.0還要投入經費，他覺得是「浪費公帑」，必須思考、尋求替代方式。

他表示，雙北一向有合作機制，會持續協商，希望未來自行車使用銜接上沒有落差，2市交通局長會專業評估，找出方便且不浪費公帑的方案。

柯文哲說，10年前沒辦法想到系統升級相容的問題，不能相容也沒辦法。市府計畫開放台大校園、公館地區測試2.0，成功再推動，「如果掛掉，那也沒有後面，創新沒有保證成功」。

他說，如果實驗成功，開始推廣，當然希望新北參加，但在商言商，捷安特要跟新北談，太貴也做不下去。北市是因YouBike基礎建設較好，升級費用低，雖有完整規畫，但轉換也沒那麼容易，例如換哪幾站干擾最少？「台北市要做，新北要不要做，是捷安特跟新北市政府要討論的，我沒辦法多說一句」。

新北市交通局長鍾鳴時預計年底招標，業者要提出新舊系統過渡計畫。北市考慮設轉乘區保障民眾權益，但只是發想，尚無細節。2套系統會並存一段時間，再循序漸進置換。新北會看台北示範結果，再討論未來3至5年內的規畫。

自行車 YouBike

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