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三峽廣行宮飄粽香 善眾包粽分享愛心

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
三峽廣行宮為了迎接端午佳節，辦「粽香廣飄‧眾善行愛‧包粽慶端午」活動，邀請民眾在端午前夕一同行公益，關懷弱勢。 圖／三峽區公所提供
三峽廣行宮為了迎接端午佳節，辦「粽香廣飄‧眾善行愛‧包粽慶端午」活動，邀請民眾在端午前夕一同行公益，關懷弱勢。 圖／三峽區公所提供

三峽廣行宮為了迎接端午佳節，邀三峽區公所合作，今辦「粽香廣飄‧眾善行愛‧包粽慶端午」活動，除了延續包粽的傳統習俗外，更邀請民眾在端午前夕一同送愛心、行公益，關懷弱勢。

三峽區長周晉平表示，端午節是華人傳統的4大節日之一，以往划龍舟與包粽子都是端午節最重要的代表活動，尤其是粽香飄揚，更是代表祈求平安幸福，與左鄰右舍相互關懷與分享的慶典。今天活動不論是包粽分享弱勢、義剪、捐血，都讓三峽地方「分享」、「關懷」的精神更為顯現。

廣行宮主委黃騰霆表示，今天一整天活動除了廣邀三峽周邊地區的民眾參與外，同時邀請三峽警分局、三峽消防分隊及新北市三峽家長協會等單位共襄盛舉。

為關懷區內中低收入戶的家庭，三峽廣行宮從一早就會與4里義工一起包粽，與弱勢民眾分享熱呼呼的暖粽。三峽消防分隊更將捐贈300個居家駐警器給轄區居民。

三峽廣行宮為了迎接端午佳節，辦「粽香廣飄‧眾善行愛‧包粽慶端午」活動，邀請民眾在端午前夕一同行公益，關懷弱勢。 圖／三峽區公所提供
三峽廣行宮為了迎接端午佳節，辦「粽香廣飄‧眾善行愛‧包粽慶端午」活動，邀請民眾在端午前夕一同行公益，關懷弱勢。 圖／三峽區公所提供

端午節 划龍舟

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