北市雙色斑馬線上路 試辦半年

國內外城市近年出現不少3D斑馬線，提醒駕駛人減速，北市交工處去年試辦後，評估成效不顯著，決定改採平面、黃白雙色標記的行人穿越道線，昨天起先在5處行人、車流量大的路口試辦半年。

交工處表示，這次參考新加坡行人穿越道型式，試辦彩色標記行人穿越道線，增強醒目性，警示駕駛人通過路口時減速慢行，並禮讓行人。畫設方式是在現有行人穿越道線枕木紋兩端，增繪黃色棋盤格，加強警示效果。

交工處目前選定5處試辦路口，包括士林區重慶北路4段與葫東街口、中山區建國北路3段與農安街口、新生北路2段127巷與中原街口、新生北路2段101巷與中原街口，以及信義區忠孝東路5段790巷與20弄。試辦期間派員架設錄影機，除了測速，也觀察煞車率、駕駛行為是否改變等，再決定試辦成效，至於舊的3D斑馬線已塗銷。

北市交通管制工程處2018年試辦3D斑馬線，但評估成效不顯著。 圖／聯合報系資料照片

為何3D斑馬線成效不顯著？交工處指出，3D標線面積較大，雨天有打滑疑慮，且要從特定視角去看，才有立體效果，有的轉彎車行經時，駕駛看不到立體效果，且各路口路形不同，畫設無法標準化，較難施作。

至於新的標線面積較小，不管是轉彎、垂直、橫向來看，都有警示性，維護施作也較容易，黃色塗料與一般的黃線標線相同，加了反光珠，夜晚比較醒目。

另外，交通局也參考類似交通專車的跳蛙公車，將推出手機預約「自畫路線」公車。民眾透過「台北市預約公車」App及網頁的「自畫路線」功能，可規畫通勤路線，只要起訖點皆在北市，募集達20人同樣起訖路線後，由公運處評估闢駛可行性。但營運起連續3天，每班次實際搭乘未達20人，公車業者可視情況停駛。

為服務偏遠山區民眾，減輕公車業者負擔，交通局也計畫推行「公車預約機制」。 圖／聯合報系資料照片

預約公車部分，公運處科長張元榜指出，自7月1日起，小26路、542路等既有2班次，及小14路新增1班次將採預約制，如有人預約，該預約班次才發車。民眾乘車前，先使用「台北市預約公車」App、網頁或電話預約，發車日前30日開放預約，最晚須於乘車前2小時預約。