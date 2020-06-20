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北市消防局汽車修護班 丙檢通過率達100%

攝影中心 / 記者陳柏亨/台北即時報導
臺北市消防局與大誠高中攜手開辦汽車修護班成果亮眼　汽車修護丙檢通過率達100%。記者陳柏亨／攝影
臺北市消防局與大誠高中攜手開辦汽車修護班成果亮眼　汽車修護丙檢通過率達100%。記者陳柏亨／攝影

北市政府消防局為提升消防人員汽車修護專業知能，與北市大誠高中首度合作開設汽車修護訓練班，今天舉行結業典禮，30名學員報考汽車修護丙級檢定成果亮眼，通過率達100%，有效強化消防人員消防救護車輛保養技能，確保消防車輛良好性能，延長車輛的使用壽命，且能即時為車輛進行相關故障排除，期能發揮最大救災、救護功能。

本次消防人員汽車修護訓練班，訓練地點於大誠高中汽車修護國家檢定場，由大誠高中汽車科曾進生主任及陳行諭老師擔任授課講師，北市政府消防局吳俊鴻局長表示非常感謝校方在環境、設備亦或者是師資上都提供了相當完善的資源。吳俊鴻表示，超前部署仍是上上策，讓同仁們都能掌握保養消防車的能力，在遇有可導致消防車故障的潛在問題時，就能夠及時處理，提升救災的效率。並且會針對這次課程需要強化的地方進行檢討，為下一屆培訓班做好準備。

李顯榮董事長表示當初開設規劃培訓班就是以百分之百通過率為目標。如今結果不負眾望，除了感謝學員們本身的努力之外，也謝謝張德宏校長時時關注學員的表現，並幫助其維持在軌道上。董事長表示相當敬佩局長對於未來風險的前瞻力， 大誠高中未來還會增加六個考場，希望可以服務更多大台北地區居民，幫助更多人創造人生的第二專長。

李顯榮董事長表示當初開設規劃培訓班就是以百分之百通過率為目標，如今結果不負眾望。記者陳柏亨／攝影
李顯榮董事長表示當初開設規劃培訓班就是以百分之百通過率為目標，如今結果不負眾望。記者陳柏亨／攝影
北市政府消防局長吳俊鴻(左)頒發感謝狀給李顯榮董事長。記者陳柏亨／攝影
北市政府消防局長吳俊鴻(左)頒發感謝狀給李顯榮董事長。記者陳柏亨／攝影
北市政府消防局長吳俊鴻(左)頒發結業證書給學員。記者陳柏亨／攝影
北市政府消防局長吳俊鴻(左)頒發結業證書給學員。記者陳柏亨／攝影
大誠高中李顯榮董事長（左）張德宏校長（右）致贈紀念品給吳俊鴻局長（中）。。記者陳柏亨／攝影
大誠高中李顯榮董事長（左）張德宏校長（右）致贈紀念品給吳俊鴻局長（中）。。記者陳柏亨／攝影
北市政府消防局吳俊鴻局長，開設消防人員汽車修護訓練班，是讓車輛保養超前部署。記者陳柏亨／攝影
北市政府消防局吳俊鴻局長，開設消防人員汽車修護訓練班，是讓車輛保養超前部署。記者陳柏亨／攝影

北市 救護車

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