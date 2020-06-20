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台中觀光業者請議員發難「不換局長，就換市長」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市國民黨議員李中今天總質詢說，他詢問觀旅局上半年預定的觀光計畫、取消項目及下半年預計舉辦的活動、預算、效益，只收到1張紙4個活動回覆，這是行銷台中嗎？記者喻文玟／攝影
台中市國民黨議員李中今天總質詢說，他詢問觀旅局上半年預定的觀光計畫、取消項目及下半年預計舉辦的活動、預算、效益，只收到1張紙4個活動回覆，這是行銷台中嗎？記者喻文玟／攝影

台中市國民黨議員李中今天總質詢說，他詢問觀旅局上半年預定的觀光計畫、取消項目及下半年預計舉辦的活動、預算、效益，只收到1張紙4個活動回覆，上半年是台灣燈會，下半年是「大坑登山步道行銷」和「自行車嘉年華」，預算也不寫，要議員自己翻預算書，他收到回覆的第一反應：「台中的觀光只有這樣唷！」

李中當場告訴市長盧秀燕，「觀旅局是最離譜的一局」，業界對局長林筱淇「哀莫大於心死」，接到很多業界反彈「不換局長，就等著換市長。」

盧秀燕聽完後表示，「態度問題很重要」，我面對外界、議員都很客氣，局處長態度要加強。主席顏莉敏宣布散會前也提醒局處長，對於議員的質詢，要積極處理。

李中表示，他在交通地政委員會提到台中市有「中台灣觀光聯盟」，至今的名單還是前市長林佳龍時期的名單，主委還是前觀光局長陳盛山，盧秀燕上任至今已1年，預算照樣編列，人都沒換？不是很離譜嗎？

觀旅局事後回應，中台灣觀光推動委員會2015年成立，是中彰投苗雲嘉嘉7縣市的觀光官產學代表組成，共同推動中台灣觀光。市長盧秀燕上任後，去年推動成立竹縣苗中彰投雲嘉（市）7縣市「中台灣區域治理平台」，其中常設議題組中包含「觀光旅遊組」，已將原中台灣觀光推動委員會的相關議題合併於中台灣區域治理平台共商，原辦理的相關工作事項仍延續。

李中表示，市議員林汝洲6月1日質詢請觀旅局提下半年振興計畫，要求10天內要回覆，至今天已20日都沒收到，過去20天只看到觀旅局6月8日開了一個觀光振興和旅遊促銷記者會，找幾個有折扣的單位包裝在一起，跟中長期振興方案天差地別，當天發佈《燕子市長帶你遊臺中》影片僅介紹2個景點，「每個市議員知道的景點都比觀旅局多」。

李中直接建議盧秀燕：「把林筱淇第一個換掉，做事態度最重要」，今年觀旅行銷與推廣預算有1億1千多萬，只有這樣4個計畫？可能知道今天我要質詢，上午8點16分又增加到11個活動。

李中說，觀旅行銷企劃預算今年1.1億元，觀光企劃與發展預算1098萬元，合計1.38億元，加上台灣燈會3.5億元共4.88億元，比新聞局全年2.77億元還要多，短期促銷方案和中長期振興方案，完全不一樣。

李中說，林筱淇的工作態度，應付議員，就這樣想打發，建議盧秀燕去了解，她對基層觀旅業和同仁的官威有多大，這1年很多同仁離開觀旅局，如何評價林筱淇請盧市長自己關切，現在的觀旅局，人才留不住，工作環境太惡劣，業界也感受不到台中有在推廣觀光，業界都在說，「不換局長就換市長，換了市長就等於換局長。」

盧秀燕 林筱淇

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