大鵬國小畢業生很難忘 要通過陸海空挑戰賽

畢業季即將到來，在新北市萬里區的國小學生想畢業可不容易，大鵬國小學生要通過陸海空挑戰賽，先路跑1.8公里，接著還有划船挑戰，在攀高的繩索上拿到畢業證書，應用家鄉的山水特色與校內的特色課程結合，要送給畢業生一份難忘的畢業禮物。

大鵬國小校長許聰顯表示，新冠肺炎疫情影響，今年畢業旅行取消，這也讓盼了許久的畢業生們感到相當遺憾，為了讓今年的畢業生有一份不一樣的禮物，畢業前夕學校想到一個在家鄉也可以玩得很開心的畢業考驗，結合日常課程體能的訓練，舉辦陸海空挑戰賽，要為畢業生們創造比畢業旅行更難忘的回憶。

區長粘雪琴與家長會長鳴槍出發，由校長帶領的陸海空挑戰賽開始，畢業生必須先路跑1.8公里，接著還有划船挑戰，最後要爬上繩索登高領取畢業證書，完成陸海空三度空間挑戰，雖然考驗看似艱難，卻是應用在地有山、有水的元素，給予孩子前所未有的探索體驗。

萬里區長粘雪琴說，在萬里區畢業季的到來，按照慣例野柳國小必須通過獨木舟考驗，而大鵬國小則是要通過陸海空三度空間挑戰，要拿到畢業證書看似相當不容易，但卻也是國小求學階段中，學校送給畢業生的珍貴禮物，期許孩子們往後的道路，都可以克服恐懼與艱難，順遂的展翅高飛。