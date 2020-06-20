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九份國小110年校慶 盼轉變外語及科技中心
瑞芳區九份國小今(20)日舉行110周年校慶音樂會，校友齊聚見證國小「百壹」年以來的轉變，學生們也展現提琴、陶笛學習及舞蹈上的成果，校方也期盼未來能發展外語及科技兩大學習中心，提升九份子弟觀光產業技能。
瑞芳區長施玉祥表示，瑞芳區九份國小110年來培育眾多學子，校方此次校慶音樂會，不僅邀請校友們巡禮見證學校轉變，更透過一到六年級學弟妹的音樂才藝表演，感謝校友們長期以來對學校的支持。
九份國小百壹週年校慶籌備主委石智能表示，包括這次活動費用及禮堂設備、科技教材，感謝九份國小校友們贊助良多，讓在地學子們學習上更添助益，包括鐳切機設計伴手禮、商圈導覽採訪等，此次校方也宣布，期盼未來以外語及科技成為兩大學習中心，培育在地觀光發展的人才。
九份國小校長余屹安表示，這次也以全新的彩繪階梯，為「百壹」校慶留下紀念，鮮豔的玫瑰以及象徵在地的鐵炮百合，搭上學校吉祥物土撥鼠阿土伯相當可愛，又能代表著九份過往的礦業文化，希望遊客前來打卡時，也要愛護環境，讓美麗的打卡點得以維持。
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